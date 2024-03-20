楊莉珊｜完成23條立法堵塞國安缺口

立法會3月19日加開特別會議，恢復二讀辯論《基本法》23條立法，預計最快同日三讀通過。立法會主席梁君彥3月18日批准豁免條例草案恢復二讀的預告，由草案於本月8日首讀起計算，至恢復二讀不足半個月，為今屆立法會最快的一次，被問到社會討論會否不足，梁反問「有咩問題」，強調盡早完成立法是社會共識。根據程序，在恢復二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為10分鐘及3分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長5分鐘，次數則不限。《草案》3月19日可三讀通過，梁君彥稱沒有預計審議所需時間，討論亦不設時限。



來稿作者：楊莉珊



近日，立法會就《基本法》第23條立法草案展開審議，香港研究協會調查結果顯示：合共七成二受訪者表示「十分認同」及「認同」香港有維護國家安全的憲制責任。落實基本法第23條本地立法，是香港特區的憲制責任，香港履行這項責任已經遲到了27年，社會民意已經清楚地表明，支持盡快完成立法，早一日得一早，讓香港可以在築牢維護國家安全的法律屏障之後，全力拚經濟，改善民生。如今有七成二民意支持立法，行政立法當繼續通力合作，早一日得一日完成立法。

特區政府宣佈展23條條立法工作後，持續遭到西方反華勢力的抹黑，美西方一些反華勢力和政客、媒體，不斷地抺黑、造謠和攻擊，意圖惑亂社會視聽，製造混亂，幹擾和阻止立法工作。特區政府果斷反駁應對，及時、有效地制止謠言散播，立法會議員及社會各界亦協助向社會作出解讀，讓公眾更準確地瞭解真相，掌握正面的資訊。特區政府與立法會無懼反華勢力的恫嚇、威脅，積極應對，保障立法工作不受幹擾，取得良好的效果。

美西方對香港特區的整體策略，是要讓香港「去功能化」，令國家無法借助香港的相對優勢，得到發展，而西方國家為達這一目的的其中一種方法，就是透過輿論展開攻勢。例如BBC、CNN等媒體，利用23條立法抹黑香港，令國際社會對香港產生錯誤的觀感和認知。此外，美西方亦扶植逃亡海外的亂港分子，在海外組織活動或開設社交媒體，持續向香港社會發送失實的資訊。香港社會譴責美西方一方面不斷為自身國安高築牆，但同時不斷詆毀香港建立健全維護國安法制體系，將亂港黑手、「外國代理人」黎智英包裝成所謂「政治犯」，更屬厚顏無恥，香港市民奉勸美西方切勿再裝瘋賣傻，顛倒是非。特區政府發聲明，強烈譴責香港自由委員會基金會要求美國對中央和特區官員，特別是參與23條立法的官員實施制裁，「妄圖恫嚇他們，完全漠視特區正當立法程式，充分顯示其卑劣用心」。特區政府與立法會無懼反華勢力的恫嚇、威脅，積極應對，保障立法工作不受幹擾，取得良好效果。

香港因為未能及早完成23條立法，付出沉重的代價，嚴重阻礙了社會經濟民生的發展，廣大市民渴望能盡早完成立法。正如中聯辦主任鄭雁雄指出，要深刻認識香港必須走高質量發展之路，堅持穩中求進、以進促穩，統籌把握好發展和安全這一「車之兩輪」、「鳥之兩翼」。香港安全穩定才能發展，發展才能更加安全穩定，沒有發展的穩定也不持久。

有理由相信，完成23條立法一定能夠保國家安全、「一國兩制」、香港繁榮發展、香港全體居民人權自由，以及所有外來投資者利益，為香港高質量發展和高水準開放保駕護航，為「一國兩制」行穩致遠提供堅實保障。

經歷過2014年的違法「佔中」、2019年的黑暴運動，安全及穩定的環境是我們最珍而重之的東西，社會要發展，先要有穩定，深信完成23條立法，能為我們帶來期盼的法律保障，在安穩的前提下，廣大市民渴望能盡早完成立法，讓香港可以全力拚經濟，謀發展，改善民生。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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