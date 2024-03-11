楊莉珊｜23條立法盡早完成　兼顧國安、保障權利自由、經濟發展

十四屆全國人大二次會議星期五（8日）在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，全國人大常委會委員長趙樂際發表工作報告時指，今年將落實港澳特區維護國家安全的法律制度和執行機制。主管港澳事務的副總理丁薛祥日前也向港區人大代表團表明，23條立法是特區憲制責任，要盡早完成，再輕裝上陣，將主要精力發展經濟，改善民生。代表團團長馬逢國透露，丁薛祥叮囑加強向社會解釋23條，以釋除疑惑，面對別有用心的抹黑造謠，也須堅決駁斥錯誤論調。



來稿作者：楊莉珊



行政長官李家超亦表示，早一日完成第23條立法，國家安全受威脅的風險就少一日。他有信心立法會將全力盡快完成審議工作，早日完成立法程式，早日使國家安全得到有效維護。全國政協委員及港區全國人大分別發表聲明，指《條例草案》是「保障安全繁榮之法」，也是「保障長治久安之法」；並確保香港補齊國家安全的「短板」，確實地維護國家安全。

特區政府就《基本法》第23條立法訂立的《維護國家安全條例草案》刊憲，並隨即提交立法會進行首讀及二讀，草案出爐，各項罪行刑罰首度曝光。草案提出，叛亂、叛國一經定罪，可判終身監禁；公開表明意圖犯叛國罪，可判監14年；煽動意圖罪可判監7 年，若涉及勾結外國或境外勢力，可加刑至判監10年等。國家秘密罪除了涵蓋國防和外交外事秘密，經濟、科技、社會發展秘密等也包括在內，非法管有、獲取及披露這些秘密，最高可判囚3至10年，若當事人是明知故犯，刑罰會較重。境外幹預罪方面，若任何人參與境外勢力策劃的活動，或受其控制、指使、資助或合作，並用不當手段，意圖幹預或影響國家、特區政府、立法會或法庭執行職能、影響選舉等事務，最高可囚14年。

《條例草案》建議，除香港國安法第四十七條有關規定外，特區行政長官可就某行為或事宜是否涉及國家安全，或某材料是否涉及國家秘密的認定問題發出證明書。草案並建議，特區行政長官可向特區政府的任何公務人員發布行政指令，包括落實中央政府就維護國家安全發出的指令、維護國家安全工作、行政長官認為有利於維護國家安全的其他事宜，任何公務員須為維護國家安全的工作，提供一切所需協助。

每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例，西方國家如美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭都制定了維護國家安全的法律，並建立了相關決策和執行機構，例如美國最少有21部，英國最少有14部，澳洲最少有4部，加拿大最少有9部，紐西蘭最少有2部，亞洲國家如新加坡亦最少有6部。特首李家超表示，23條的立法是根據香港實際情況，並參考外國法律。以「叛國罪」為例，英國、澳洲及加拿大等國家均有「叛國罪」，最高刑罰普遍為終身監禁，而美國有關罪行的最高刑罰更加是死刑，並規定犯叛國或叛亂罪的人終身禁止出任公職。

《條例草案》開宗明義，明確該條例建基的一項重要原則就是尊重和保障人權，依法保護根據基本法、《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於特區的有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。而且，這一原則實實在在、具體細緻地貫穿和體現於整個《條例草案》各部分的規定中。

《條例草案》順應世界各國維護國家安全立法趨勢，積極借鑒其他國家特別是普通法國家同類立法最新成果和有益經驗，與國際通行做法及規則相接軌。《條例草案》有關規定符合國際法原則、國際慣例，美國、英國、澳大利亞、加拿大等眾多國家的維護國家安全法律，都根據屬人管轄、保護管轄等原則，具有域外效力。

《條例草案》通過後，香港特區執法、檢控、司法部門一定會秉持一貫的高水準，嚴格按照香港法治特別是普通法制度貫徹落實。有理由相信，《維護國家安全條例》一定能夠保國家安全、保「一國兩制」、保香港繁榮發展、保香港全體居民人權自由，保所有外來投資者利益，為香港高質量發展和高水準開放保駕護航，為「一國兩制」行穩致遠提供堅實保障。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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