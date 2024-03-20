來稿｜全票通過23條！香港拚經濟刻不容緩

來稿作者：吳志隆



行政長官李家超形容「等待了26年8個月零19日」的《維護國家安全條例》會在3月23日生效。這條法律有一個香港人更熟悉的名字——《基本法》23條，並已在昨日（3月19日）正式在立法會三讀通過。

李家超直言有了這條法律，香港人不需要再擔心「破壞分子攬炒香港」。對於經濟每況日下的香港，確實不能再承受又一場「黑暴風波」，期待「國安之盾」防護下的香港可以盡快將社會注意力重新聚焦在「拚經濟」的道路上。當外圍都在快速復甦的同時，香港沒有放慢步伐的藉口，振興經濟刻不容緩，這是全民對特區政府最大的期盼。

這個立法本該在26年前就已完成，可惜歷史跟香港開了個大玩笑，最終要讓外國黑手推動一場黑色暴亂來震撼香港社會。原來香港雖然與國家實行「一國兩制」，但國家安全始終脣齒相依，不容輕視。因此立法不僅是「中央所託」，也是「國家信任」，因為當今國際環境日趨複雜，而隨著中國在國際上的地位日益提高，所遭遇到的挑戰甚至是惡意攻擊也將越來越多，香港作為國家最高度開放的國際大都會，又兼是國際金融貿易中心、中西文化藝術交流中心等多重角色，香港對於國家的安全風險難以置身事外。

這一次順利且高效完成立法，可謂是特區政府「譜寫光榮歷史的驕傲時刻」。為了這次成功立法，不僅僅是特區政府很努力，整個愛國者陣營也在助力，更重要的是大多數市民也應記一功，因為親歷過2019年的社會動盪，真正意識到國家安全的重要性，於是在草案諮詢公眾意見的過程中，強大的民意讓政府更有把握高效完成立法工作。另外，港區國安法在過往三年真正為香港帶來好處，也讓由至及興有了可依靠的基礎，這些關鍵的轉變都是推動立法工作高效完成的因素。

香港雖然已經完成社會上的由亂及治，也逐步走出疫情，但經濟復甦的速度明顯沒有預期中那般理想，樓市、股市、零售市道都一一發出警號。政府認為其中一個關鍵原因在於香港的國家安全法規仍未完善，這讓國際資金與投資者仍有疑慮。特首「家超哥」也在條例獲通過後表示：「香港可以無後顧之憂、輕裝上陣，全力聚焦發展經濟，改善民生，共同譜寫香港特區的光榮歷史篇章。」

安全的政治、社會環境對於投資者來說確實至關重要，黑暴風波確實直接衝擊香港的經濟環境，最顯而易見的就是大量資金外流，甚至移民潮興起。據新華社報道，香港國安法制定實施3年多來，香港市民和國際社會對香港的信心指數持續回升，國際機構對香港營商環境評價正面積極。而特區政府的統計也顯示，2023年母公司在海外或內地的駐港公司數目達9039間，恢復至新冠疫情前的高水平。

由此可見，一個日趨政治穩定的香港將重新綻放他的魅力，為世界各地投資者和人才提供更安全、更可預期、更具吸引力的營商和生活環境。香港從來擅長的都是經濟而非政治，今天特區政府在中央政府的協助下已經完成23條自行立法的關鍵一步，這被傳媒形容為由治及興道路上最重要也是最關鍵的一塊拼圖，接下來我們要看特區政府如何帶領香港在經濟上大有作為，進一步實現由治及興！

作者吳志隆是陝西省政協委員、就是敢言執行主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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