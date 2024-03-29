來稿｜中國經濟沒崩潰沒見頂　中國改革開放不會止步

來稿作者：楊華勇



3月27日，國家主席習近平在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習近平認真聽取了美方代表發言，並對他們關心的問題一一作出回應。習近平指出，中國經濟是健康、可持續的。去年中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%，這是中國人民幹出來的，也離不開國際合作。中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。我們將持續推動高質量發展，持續推進中國式現代化，既讓中國人民不斷過上更好生活，也為世界可持續發展作出更大貢獻。中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心。

自從二十多年前章家敦鼓噪「中國崩潰論」以來，這個謬論一次次興起，一次次破產，淪為世界上最大的笑話之一。一路走來中國經濟非但沒有出現所謂的崩潰，還持續快速健康增長，創造了中國經濟增長奇跡，其中，1979—1993年，我國年均增長率達到9.7%。從1978—2018年間，中國國內生產總值增加了60多倍。1979—2019年，中國經濟總量占世界經濟的比重，從2.3%增加至16.3%。2010年，中國超過日本成為全球第二大經濟體，2011年，中國成為世界最大工業國，2014年，按購買力平價計算，中國已超過美國成為全球最大的經濟體。近年來「中國崩潰論」甚囂塵上的主要論據是中國經濟面臨近年罕見的挑戰。今年以來，國際形勢劇烈動盪，國內疫情此起彼伏，導致中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。中國人萬眾一心，做好自己的事情，就是對「中國崩潰論」的最好回擊。總而言之，只要中國堅持改革開放，促進經濟發展，保持社會穩定，凝聚人民信心，這一波的「中國崩潰論」必定又一次破產！

近年來，一些西方政客、媒體和智庫對中國發展軌跡的看法發生了明顯轉變。二十多年前章家敦提出的、一度流行的「中國崩潰論」理論終於開始失去吸引力。但他們仍然不願意承認中國的持續崛起，於是又出現了一個新的流行詞：「中國見頂」（Peak China）。此輪「中國見頂論」，無非又是針對中國的「糧食危機論」、「産能過剩論」、「中等收入陷阱論」、「經濟失速論」、「中國崩潰論」、「中國破産論」，等等無稽之談的翻版。

事實也正打了他們的耳光。2023年，中國經濟增長5.2%，在世界主要經濟體中名列前茅，僅增量就相當於一個中等國家一年的經濟總量，對全球經濟增長貢獻率超過30%，是世界經濟增長的最大引擎。中國繼續成為全球産業鏈供應鏈的「穩定器」。放眼全球，中國仍是「風景這邊獨好」。

國際貨幣基金組織日前上調今年中國經濟增長預期。中國市場的吸引力依然強勁。特斯拉、大眾、西門子等外資企業不斷擴大在華業務，用實際行動對中國市場投出「信任票」。中國的新質生産力正加快形成，「新三樣」出口額突破萬億元大關。

近年來，我國新興產業崛起，推動產業格局全面轉型。但凡是真正去過中國的人都會驚歎中國的電子商務、5G社會、便捷交通。2022年，中國以新產業、新業態、新模式為特徵的「新三化」經濟增加值躍升至21萬億元。這一轉變標誌著中國擺脫了傳統上對房地產作為主要驅動力的依賴，開始走上創新驅動的增長軌道。

一些西方政客利用唱衰中國吸引流量，撈取政治資本，甚至有人利用唱衰做空中國在國際市場牟利。可見，無論「中國經濟見頂論」背後的真實目的是什麼，都是對中國充滿了別有用心的算計，我們對此必須有清醒的認識。只要我們堅定信心，團結一心，堅持穩中求進總基調，以高品質發展推進中國式現代化，中國經濟將不斷邁上新臺階，中國發展將實現新輝煌。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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