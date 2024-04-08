楊莉珊｜持續舉辦國際級盛事　有助推動經濟發展

一連三天的國際七人欖球賽，氣氛熱烈，吸引大批本地觀眾和海外旅客，再一次證明，持續舉辦國際級盛事，有助推動經濟發展。各項盛事不單為市民帶來歡樂氣氛，亦吸引來自世界各地的旅客來香港，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業的經濟收益，但香港看盛事並不是單單看其經濟貢獻方面，它亦有很多無形的貢獻。就像特首李家超所說，其實很多朋友因來香港參加一些盛事，我們的經驗是他們親身來過香港之後，真正感受到香港是一個很vibrant、很有動感、很有活力的一個城市。他們對香港的經驗一般都是非常好的，在回到自己的地方後，就會成為我們最佳的大使，所以在這方面的貢獻都不應該忽略，絕對可以鞏固和提升香港的國際城市地位。



來稿作者：楊莉珊



香港今年各月都有精彩活動，包括1月跨年倒數，2月新春節慶，國際馬拉松，3月有金融盛事周，當中包括為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，另外Milken Institute亦會在香港舉辦首屆全球投資者研討會。適逢今年3月15日是金庸先生的百年誕辰，香港文化博物館決定舉行金庸百年誕辰雕塑展，透過此次活動，期盼吸引更多年輕人和外地遊客了解金庸，有四十萬人次參與這場盛事。「俠之大者——金庸百年誕辰紀念．江湖盛滙」活動會展出由中國知名雕塑家任哲創作的金庸筆下人物雕塑，共計22件作品，包括《神雕俠侶》中的楊過與小龍女、《射雕英雄傳》的郭靖和「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》的胡斐等人物。

4月國際七人欖球賽、5月法國五月藝術節和長洲太平清醮、6月國際龍舟邀請賽、7及8月分別有動漫電玩節、書展以及美食博覽、9月中秋節大坑舞火龍、10月香港單車節、美酒佳餚巡禮、11月香港高爾夫球公開賽和12月香港繽紛冬日巡禮等。

已經來到香港的盛事，香港會進一步為它增值，包括與主辦單位商討協助在盛事周邊加入適合的活動，特別是一些具本地特色，涵蓋演藝文化、藝術、美食、購物或主題旅遊等活動。 一個很好的例子就是3月舉辦的亞洲金融論壇，舉辦期間，主辦機構透過旅發局的支援協助，安排了嘉賓參觀香港故宮文化博物館、乘坐電車、暢遊維港、到多區食肆享用美食等，讓大家體驗到香港的熱鬧和多姿多采。有嘉賓說旅程很奇妙，感受到香港的活力，因此更喜歡香港。嘉賓的良好體驗，是對香港的最佳宣傳。

另一個很好的例子是4月國際七人欖球賽，匯聚全球最頂尖勁旅，香港七欖30年來於大球場創造出多個精采時刻。今年除了有12支男女子國際代表隊，亦新增了「Melrose銀劍賽」。除了世界級的欖球比賽外，香港七欖期間還有熱鬧的派對及音樂表演。The Wailers、Journey主音Arnel Pineda、「小巨肺」譚芷昀、 香港女團Lolly Talk及欖球明星DJ James Haskell登臺，帶來一連串精采演出！

在過去的2023年，旅發局已經成功競投或者促成接近60個大型國際會展活動，預計總參與人數約33萬，當中約21萬是訪港旅客。

香港每年都舉辦一系列旗艦盛事，涵蓋美食、節日、文化和體育等。推動盛事在香港舉行已成為文體旅局日常實務核心工作之一。總結累積的經驗，文體旅局按行政長官「以結果為目標」的施政方針，主動物色和說服盛事落戶香港，積極與主辦單位溝通，並聯繫政府部門做好內部協調工作；更重要的是，整個過程讓盛事主辦單位感受到香港特區政府和香港社會對盛事的重視和誠意，讓盛事日後繼續在香港舉行，以及吸引更多其他盛事落戶香港。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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