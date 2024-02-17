恩威並施｜得罪美斯對香港有什麼好處？

阿根廷球星美斯是疫情之後第一個真正世界級的人物訪港，香港是值得高興的。美斯到達香港當天，拿着他代言品牌的行李篋下飛機，對香港來說已經是最大的宣傳，表演賽那一天他是否出場已經不重要。美斯是客人，香港政府應該把他視作貴客來招待。



表演賽的定位是一場商業體育娛樂活動，不是真正的足球比賽。主辦的媒體公司其實已經很努力去幫香港宣傳，這是值得鼓勵的，但是我們不要忘記這次是一次純粹的售票和贊助模式的商業活動。

美斯未能出場踢兩腳，之後引起的爭議，背後完全是商業合約的問題。香港政府要求主辦方賠償給購了票的觀眾是對的。與此同時，政府作為香港的「主人」，應該待美斯為貴賓，讓他在香港那幾天對香港產生好感，並能夠在離開香港給香港好的口碑，現在似乎是適得其反。文體旅局要求主辦方退票賠償是正確的，收回贊助是正確的，但是不應該針對美斯進行個人的攻擊。特首可以發表聲明感謝美斯和國際邁阿密來香港，對美斯不能上場感到遺憾，並祝願美斯盡快康復，歡迎他們再次來香港參與正式的足球比賽。

美斯成為球王不是意外，是經過多年努力營造出來的。美斯形象也非常正面，很少負面新聞。他今次來香港展露燦爛笑容之時，是和香港癌病基金幾位患者會面，他的笑容是由衷的笑容，與在香港大球場展現的那種奇怪表情形成強烈對比。

看看國際邁阿密和美斯那幾天的行程，有幾點是值得關注的。首先為什麼國際邁阿密球隊不是在維港兩岸的酒店入住，能夠在晚上欣賞香港的夜景，而要到海洋公園望着海的一家酒店入住呢？

香港維多利亞港兩岸的景色，日和夜都非常美麗。若果安排國際邁阿密和美斯入住維港兩岸任何一家酒店，相信會有更好的印象。國際邁阿密入住海洋公園可能是主辦單位與相關酒店機構的商業安排，本身無可厚非，但若果要營造更好的印象，入住維港兩岸比較理想。美斯逗留香港那幾天，香港政府其實可以做一些「官式」活動邀請他參加，便會撇除了可能抵觸商業合同的「商業」活動。香港政府待客應有待客之道，令客人對香港有好的印象，從而促進香港的國際形象。

香港未來幾年被英美西方的杯葛是不能避免的，23條立法之後英美西方媒體也會發動另一輪對香港的抹黑。所以香港政府在處理國際關係上，要有更多深思熟慮，並應該從香港整體國際形象出發分析，理解西方傳媒公關背後各種形式的生態。不只是單方面以為出了錢就可以解決問題。

大家不要忘記，幾年前政府花了幾千萬聘請了一家國際級的英美公關形象顧問公司為香港做了一系列的研究，分析如何推廣香港，但並沒有執行。為什麼會這樣？也是值得研究和分析的。

香港的國際形象將被西方主流媒體進一步打壓，西方對香港的印象充斥負面的情緒。要去處理這些情緒，像美斯這樣政治「中立」的國際級人物就是香港需要爭取的。美斯能夠來香港已經是很好的開始，弄成有一點像得罪了美斯的感覺，對香港並沒有太大的好處。

中國不怕得罪美斯，也不需要考慮得罪與不得罪美斯，因為中國是有硬實力的大國，但是香港的主要功能是中外文化交流中心，在這些問題上便應該加倍深思熟慮。香港政府應該和「商業」活動保持距離，由商業機構承擔風險。政府應該保持大氣得體的角色，從大局着想，有文化外交的觀念。文化外交的觀念就是不會針對某人作出攻擊，文化外交詞彙有各式各樣的語言。

香港政府過去一直習慣做英美的寵兒，但2019年之後完全變成了另外一個狀態。香港政府未來可以做的事是把商業公關活動交由商業機構去辦，香港大財團擁有大量資金，更加應該主動去主辦大型活動。這些活動做起來，不單只對香港整體有好處，對香港地產發展也有更大的好處。

香港政府的錢政府的資源應該放在能力建設（Capacity Building）身上。什麼是能力建設？舉個例子，Taylor Swift來不來香港，既是硬件和規管政策問題，也有成本考量，香港整體規劃上沒有場地可在技術上於一天內裝台。Mirror事件之後政府引入的四級制脫離國際的舞台技術模式，技術要求高的大型活動需要面對更複雜的程序，花費更多時間和成本審批。政府政策意願良好，希望場地更安全，但是過分安全和過多的程序卻窒礙香港舉辦有質素大型活動的可能性。

說到底，美斯風波是小事；真正重要的是香港政府需要集中資源辦真正的國際盛事，例如世博會、世界盃足球賽、亞運會，甚至是奧運會，才能真正帶動香港社會和體制的國際化。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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