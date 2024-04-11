來稿｜放寬內地遊客赴港勢在必行

來稿作者：李彥洲



今年復活節長假，港人北上消費或到海外旅遊的熱潮持續。相比之下，本地餐飲及零售業生意不如預期。

假期首兩日，港人出境人次破110萬。經深港雙方口岸相關單位預判，本次清明節期間，預計約有950萬人次經深港陸路口岸通關。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，出境人潮帶走消費力，導致香港餐飲業生意比平時減少超過四成，影響業界信心。

黃家和4月1日在香港電台節目上說，出境人潮對香港餐飲業生意影響非常大，與平日相比，日間生意少了兩成以上，夜間更達四成以上。與去年復活節比較，生意更是少了三成以上。

香港財政司司長陳茂波也承認說，港人北上消費的熱潮，減弱了香港本地零售和餐飲業界對前景的信心。

不過有一點值得關注的就是，黃家和說，澳門同樣出現北上消費熱潮，但澳門政府出盡法寶吸引大陸客前去消費，市面非常暢旺。

這是不是給香港一個新的啟發或借鑒？如果沒法「挽留」香港人北上，那何必不招攬更多的內地遊客南下呢？是不是可以改變一下思維，放寬入境政策，讓更多的內地人來香港旅遊消費，從而彌補「港人北上」造成的本地市場疲軟和損失，「北上」「南下」達到平衡，實現互利共贏。

自今年以來，很多國家為了發展經濟，提振本國旅遊業，和中國內地互免簽證，從而吸引中國遊客去旅遊消費，包括新馬泰，特別是新加坡，也對中國遊客免簽30天，而且效果不錯。今年春節有大批中國赴泰星旅遊，媒體也有相關報道。

因此香港為什麼不效仿這些國家，也對內地實行更寬鬆的入境政策，從而彌補「港人北上」的消費缺口。內地網絡也有一種說法，認為去新加坡都免簽證了，去香港反而需要簽注，非常不合理，因此出現了「去新加坡比去香港還容易」的論調，進一步放寬港澳個人遊政策（如延長停留期）的呼聲開始出現。此外，一般內地遊客在港停留期只有7天，讓人覺得遠不如新加坡的30天寬裕，所以是否可以將停留期延長為10、14天，也可以考慮。

另外，不久前，香港將西安、青島納入自由行城市，但反響很一般，因為內地網民認為開放的城市太少了，猶如「杯水車薪」，邁的步子太小，起不到什麼作用。所以港府是否可以考慮大批量多批准自由行城市，大刀闊斧的放寬簽證政策？

另外，香港人說之所以北上，有一個原因就是疫情三年，香港的景點都「玩膩了」，失去了新鮮感。反之，是不是香港對大多數內地人來說，還是有吸引力的，很多新鮮的事物值得「到此一遊」，畢竟是一個和內地不同的城市。可能香港人平時看慣的景點，對其他人來說卻有所不同。何況對於一個14人口的大國，潛在的旅遊市場還是很大的，也是短時間內不可能就能「消化」掉的。何況從地理和文化語言上，香港離大陸更近，更具優勢，適當的放寬入境政策，會不會讓內地遊客傾向於選擇來港旅遊。

其實，全國人大常委李慧琼此前就曾表示，在人大常委會會議期間，向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額，由5000元調高至3萬元，又建議調整優化大灣區內地居民赴港簽注政策，恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，並可在評估可行性的基礎上，探討將「一簽多行」以及「一周多行」政策逐步、有序複製到大灣區內地9個城市；同時，考慮到香港旅遊接待能當力道恢復時，從49個開放「個人遊」城市進一步擴展到更多內地城市。

立法會旅遊界議員姚柏良認為，放寬免稅額對增加旅客消費略有幫助，惟對業界刺激有限，稱便利內地旅客簽注更能吸引他們來港。

或許有人擔心再出現「水貨客」現象，但「此一時也，彼一時也」，現在的情況和19年之前大不同了。一方面，內地遊客對香港的奢侈品並沒有以前那麼熱衷了；另一方面如果大批港人北上，是不是又可以空出很多「空間」給內地遊客，彼此之間可以互相錯開，減少對居民生活的影響。更何況，當時也是有些「黃絲」故意炒作這個話題，故意抹黑大陸遊客，實際的情況並沒有那麼嚴重。或許香港本地的餐飲業、酒店等，更應該考慮的是如何改善自己的服務態度和質量，丟掉自己服務素質差的「惡名」，從而更好更多的贏得內地遊客的認可，打造好香港自己的旅遊品牌。

作者李彥洲是新聞工作者，大學修讀國際關係。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。