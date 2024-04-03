來稿｜從西九文化區出發，走本港「高端旅遊業」發展

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近年，特區政府積極發展本港地區經濟，先後推出「香港夜繽紛」、「開心香港」、「你好，香港！」及「日夜都繽紛」等經濟活動策略，以推動18區各區的小區經濟，吸引本地市民消費，同時向外國展示香港多元文化特色，期望重捨香港旅遊競爭力，務求為本港尋找新的經濟增長點。

然而，有意見認為持續推動小區經濟發展不利於本港長遠經濟效益，亦指香港應走高端旅遊業路線，用高質服務體驗吸引國際旅客，為本港經濟創出路。而要走高端旅遊業路線除考慮港人服務質素外，硬件上的旅遊景點同樣重要。不過，回顧過往幾年，本港貌似沒有任何大型旅遊基建項目落成和規劃，僅有西九文化區獨撐大樑，但西九文化區又會否真的成功令本港做到「高端旅遊業」發展的功能呢？

「西九文化區」的角色定位

翻查資料，西九文化區設計定位為集結一系列世界級文化、藝術、潮流及大眾娛樂為一體的綜合文化主要場地，目的正是提高香港文化的水平及世界地位，向外國旅客展示香港活力的一面。如按上述規劃定位，西九文化區正是符合本港「高端旅遊業」的發展方針，絕對可以為香港旅遊業注入發展動力，迅速讓香港走出疫後經濟發展困局。但是，現時西九文化區的功能和作用似乎與預期有所出入，做不到世界文化傳播者的角色，更不時傳出有財困情況，去年亦指文化區到2025年將會陷入資金鏈斷裂狀況，令外界擔心文化區發展變成無底深潭或是難尾工程。

筆者認為西九文化區出現上述困局，主因在於文化區規劃零散，導致定位模糊不清。雖然近年文化區有多項設施相繼落成，並投入使用，但整個園區的發展卻一直讓人感覺缺乏「主軸」和方向，設施的規劃就如東拼西湊一樣，令人找不到重心。另外，文化區計劃由2013年開始動工發展，至今已超過10年時間，但原計劃的部分設施仍然未能完成，例如演藝綜合劇場、藝術廣場大樓項目、音樂中心等，連重點工程「ACE發展組合及藝術家旅舍」都因財困問題進入停擺階段，錯失向世界展示香港文化價值的機遇，亦未能成功建立「香港文化集中地」的形象。

二次機會

那又是否代表西九文化區已進入「死症」狀態呢？假若繼續一成不變，文化區的確會變成香港的無底深潭。加上，政府預測未來香港的財政狀況持續緊張，政府亦不可能持續無條件向文化區投入資源。有鑑於此，政府應就現時的最新形勢重新規劃文化區的發展，比如政府已確立會興建「流行文化館」和「國家成就博物館」，不如直接在文化區選址，加強文化區的園區設施和內容。

再者，政府可以積極善用文化區的公共休憩空間，引入不同主題，向外界和公眾說好「香港故事」。例如在文化區舉辦「香港懷舊主題周」、「香港漫畫主題市集」、「香港電影主題跑」等，用文化區帶出香港的文化價值和歷史，做好「說好香港故事」的角色。

總括而言，筆者認為西九文化區做好規劃和調整，即可為本港經濟和文化發展注入大量動能，並可對準現時「高端旅遊業」的發展需求作出回應，帶領香港走出經濟困局。

作者劉學廉是港九勞工社團聯會油尖旺社區幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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