陳祖恒｜沒有網絡安全就沒有國家安全　守護兩者關乎港人切身利益

本月15日是香港國家安全法實施後的第四個「全民國家安全教育日」，也是《維護國家安全條例》落實後的首個「全民國家安全教育日」。政府資科辦一直與香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）、香港警務處網罪科等機構合作，主動應對網絡安全威脅的風險；呼應國家網絡安全宣傳周，合辦「共建安全網絡」年度推廣活動，與內地以及全球各地的電腦保安事故協調中心保持緊密聯繫，收集和分析網絡安全資訊，加強應對網絡威脅的能力。



來稿作者：陳祖恒



香港是國家重要的國際金融、貿易、航運及通訊中心，擁有世界一流基礎建設如大數據中心、創新研究實驗室、證券交易所，交通基建樞紐等，涵蓋面廣泛，對社會運作尤其重要。若其資訊、網絡或電腦系統受到擾亂和破壞，可能影響主要設施運作，危害社會經濟、民生、公共以至國家安全，可見網絡安全對本港的整體經濟發展不容忽視。

縱使現時由網絡安全上升至國家安全層面的大型事故只佔極少數，但如忽視網絡安全背後所帶來的潛在隱患，包括：沒有檢視現有的資訊系統，配置適當的網絡安全措施，例如多層防禦策略，以及制定適當的網絡事故應變措施來應對突如其來的網絡攻擊，情況將後患無窮。社會各界必須對新科技下的安全隱患高度警惕，確保網路系統和資料得到充分保護，守好整體網路安全設施免受入侵。

運用AI科技 加強網絡安全保護

「人工智能（AI）與數據科學」被特區政府列為三大新型工業發展產業之一，要發展具有香港特色的「AI生態圈」，必不能忽略構建安全網絡的重要性。因應人工智能不時被不法分子濫用作虛假資訊、發動網絡攻擊。各界應化被動為主動防禦，以人工智能提供的強大新工具來抵禦網絡攻擊。通過使用機械學習和深度學習演算法對大量資料進行分析，更快速和準確應對網絡威脅。

面對日益複雜的網絡威脅攻擊，我們不但要加強社會對網絡安全的意識，更需要組建一支強大的網絡人才隊伍維護網絡安全，保障國家發展利益和市民生活福祉。例如，HKCERT正推行本地人才培訓計劃，並正在籌備與內地合作的網絡攻防演示，加強兩地網絡保安人才的應對能力，為青少年樹立正確國家安全觀和防範意識，組織起保衛國家安全的接班人。

加強培養網絡人才 推展網路安全

此外，HKCERT會繼續擔起香港網絡安全的守護者，全力協助機構防範及應對網絡安全威脅，多管齊下為香港提供網絡安全事故消息和防禦指引及支援。 今年稍後更會推出網絡安全風險警示，利用人工智能先進技術，針對網絡釣魚、惡意軟件、殭屍網絡三種類型的安全威脅，持續分析最新的網絡安全風險程度，以及早發布網絡威脅預警提醒市民和企業，讓各界提前做好準備以防範受到網絡攻擊。

總體而言，網路安全是國家安全不可或缺部分。香港作為國際金融和商業中心，必須重視網絡安全，並採取適當的措施來保護網絡系統和資料。通過運用科技，加強網絡安全保護和基礎設施的配套，並培養網絡安全人才，鞏固網絡安全屏障，加快香港國際創新科技中心建設，實現高質量發展新篇章。

作者陳祖恒是香港生產力促進局主席、立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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