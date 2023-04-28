多聲道｜香港要成為國際創科中心　把關網絡安全刻不容緩

如今，數據不單是數碼轉型中不可缺少的一環（資料），更是數碼經濟及其發展所需新技術，如虛擬資產交易（Virtual Asset）、綠色金融科技、人工智慧（AI）和Web3的重要基石。這些新興技術均需要收集大數據，支援深度學習並提供更全面的見解，從而完善未來發展。



技術之間的互聯通性是數碼經濟的關鍵，然而安全威脅無處不在，更何況是充滿未知數的網絡。隨著越來越多的企業使用5G網絡，轉向雲端優先戰略，研發先進技術，網絡攻擊和威脅將有增無減。香港若要成為國際創新科技中心，我們必需要重視網絡安全，將網絡安全意識注入各行各業。



來稿作者：馮志剛



網絡攻擊和數據泄漏不僅可導致企業蒙受巨大的經濟損失，更可導致企業聲譽瞬間受損，並損害客戶對品牌的信心。我任職的網絡安全企業最新的2023 Unit 42勒索軟件報告指出，亞太地區的勒索軟件攻擊按年增加35.4%，其中香港的案例幾乎增加了三倍。一般來說，消費者和投資者更傾向把網絡安全和數據隱私與企業的業績或聲譽掛勾。若香港未能強化其網絡防禦，則直接危及投資者對其關鍵基礎設施的信心，繼而動搖香港作為國際金融中心及國際創新科技中心的地位。

網絡安全是信任關鍵 香港企業須迎頭趕上

情況並非沒有轉機。值得慶幸的是，政府和商界領袖對企業在網絡防禦方面的關注度逐漸增加。除了網絡安全等話題正日漸成為董事會的討論議題，政府亦為中小企提供了不少幫助，支持他們進行數碼化轉型和提高員工技能。其中包括，科技券計劃和2023-24年財政預算中涵蓋的發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金 （BUD 專項基金）。

雖然如此，我工作的公司發現香港的企業在網絡安全準備方面仍須急起直追。香港的經濟多少是由中小企業推動的，可惜許多本地企業仍然欠缺抵禦網絡攻擊的能力。去年，我們向300家本地企業進行了調查，了解他們對網絡安全的態度。儘管已有企業指出其在2021-22年度遭受的攻擊增加了20%，但由於缺乏預算或人才，他們對網絡安全的投資仍然匱乏。更甚，超過40%的小型企業沒有聘請專業的IT安全員工。種種原因下，中小企業實是難以應對最新的網絡攻擊，遑論有能力發現其數碼基礎設施中已存在的風險。

將網絡安全融入香港基因

香港政府及企業務必將網絡安全融入到的其創科願景的DNA。我們深信，招聘IT人才將對實現這一目標至關重要。2022年，香港失去了20%至30%的科技和創新人才，其中不少均為從事網絡安全工作的專才，導致資訊總監於招聘網絡安全專家時更常遇上阻滯。

政府已經啟動了海外專才招聘計劃，以吸引外地人才，但同時，我們必需繼續提高大眾的網絡安全意識，與教育機構合作來建立一個可持續的本地人才管道。相信學校和企業之間的合作，可從小培養下一代對從事IT業相關的興趣，為與日俱增的人才需求提供一個長遠的解決方案，這些人才將引領香港實現國際創新科技中心的願景。

作者馮志剛在一間網絡安全企業任職香港及澳門地區總經理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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