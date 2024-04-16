黃冰芬｜香港要實現新飛躍　必須貫徹落實總體國家安全觀

今年國家安全教育日是國家主席習近平創造性提出總體國家安全觀的10周年，同時也是香港基本法23條實施的首年，意義重大。



筆者今日在灣仔會展出席開幕典禮暨主題講座，見到會場人流絡繹不絕，座無虛席，來自不同界別的代表細心聆聽中央港澳工作辦公室主任夏寶龍等嘉賓的主題分享，共同分享香港社會安全穩定的重要成果和展望未來。適逢10周年的關鍵時刻，筆者希望從安全、發展、變化三方面，分享維護「總體國家安全」的重要性和迫切性。只有全面貫徹落實國家安全觀，持續增強維護國家安全的意識和責任，才能確保國家安全、人民安全，香港才有空間鉚足幹勁，拼經濟，謀發展，惠民生。



來稿作者：黃冰芬



安全是人類基本需求。每個人都會關注自身及周邊環境的安全，如人身、食品、空氣和水源的安全，也懂得選擇一個穩定無威脅的社會，開展生活、工作及實踐理想。因此，安全，既包含個人的防範意識，也靠社會規則、措施和安全機構的維護機制。作為中國人民一分子，維護國家安全，既關乎自身利益，亦是共同的責任。國家的安全，涵蓋政權、主權、統一、領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展及其他重大利益。一個讓人民感到安全的國家必定是一個具強大的綜合實力的國家，強大的意思並不是決定於軍事、經濟或單一方面的力量，而是綜合性的，國家安全教育突出的是「總體國家安全觀」，這裏指的國家安全必是指多系統、多維度及多領域的。

發展是國家的首要任務。個人及社會的發展，安全必定是大前提，而發展也是安全的保障。中國作為一個人口眾多的大國，發展和風險一體兩面，在世界變局下，面對美西方的霸權的衝擊，反全球化的發展態勢增加了國內發展的壓力，各國都在不斷調整安全策略和應對手段。國家安全早已超越傳統的領域，全球面對的安全挑戰已從涵蓋到金融、數據和人工智能等新興領域。戰爭、氣候變化、疫情的傳播或糧食的危機是世界的變局的因果。中國要實現和平發展，唯有自覺走出一條中國特色的國家安全之路。因此，總體國家安全觀既是新時代中國發展的方向，也是每位國民的自覺和擔當。

隨著世界和國家的發展，國家安全領域也在與時俱變。第一部的《中華人民共和國國家安全法》，是1993年通過的，當時法律僅規定了國家安全機關的職責，後來廢除，2014年以《反間諜法》取代。2015年，全國人大常委會頒布了現在用的《國家安全法》。這說明了什麼？在多年的改革開放中，對於國家安全的認識逐漸清晰，直至2014年國家主席習近平總書記在主持中央國家安全委員會第一次會議中提出總體國家安全觀，準確把握了國家安全形勢的新特點新趨勢，明確了建設特色的國家安全之路的內涵，歸納了「以一個總體」、「五大要素」和「五個統籌」為其核心要義。因此，在學習總體國家安全觀中，近年還增加了四個新興領域（金融、糧食、人工智能、數據），這不僅讓我們見識到內容豐富的不同領域發展，更學習到一個開放包容，又能不斷更新的思想體系。從這角度來看香港完成了維護國家安全的本地立法，對國家建構一個全面、全方位的安全保障具有多麼重要的意義！

香港履行了基本法第23條的規定，不僅是一國兩制發展的重要里程碑，也對香港實現由治及興，保持長治久安和長期發展穩定具有深遠的影響。夏主任在今日的講話中強調，今天的香港有國安法律護航，迎來了全力拚經濟、謀發展的最好時期。在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活已經成為香港社會的最大共識和最大期盼。就「由治及興」夏主任更提出了五個需要，特別強調香港的創新和變化，以新思維解決問題，「敢說前人未說過的話，敢干前人未有干過的事」，這也將是中央對香港在缷下「23條立法」的重任後「輕裝上陣」的期望和要求！

從夏主任的講話中，我們充分感到了發展是當前的首要任務，「由治及興」是需要靠社會各界團結一致，奮鬥拼搏出來的。而實現「由治及興」，最根本的就是要守牢國家安全底線，才能護航香港高質量發展。借用中央港澳工作辦公室主任鄭雁雄的一席話，落實雙法雙機制是香港維護國安標本兼治之策。

在中央的深切期望和要求中，香港的發展將行政長官李家超所言，把握好國家發展新質生產力的機遇，發揮在基礎研究、人才、金融、專業服務和國際化等獨有優勢，努力做好「八大中心」的建設，讓東方之珠再創輝煌。

國家安全對香港社會穩定和經濟發展至關重要，筆者相信，隨著香港社會增強維護國家安全的意識和責任，全面貫徹落實總體國家安全觀，社會上下團結一心，拼經濟，謀發展，香港必定能實現新飛躍，達至「一國兩制」行穩致遠、繁榮安定的美好願景。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全国港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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