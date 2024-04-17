楊莉珊｜保障國家安全為香港青年帶來更好發展機會

4月15日是《香港國安法》實施後的第四個全民國家安全教育日，是香港特區完成基本法第23條立法、《維護國家安全條例》生效後的首個全民國家安全教育日，同時適逢總體國家安全觀提出十周年，因此意義重大。



來稿作者：楊莉珊



港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京視像連線出席典禮，擔任主禮嘉賓發表演講。夏主任表示，「雙立法雙機制」（《香港國安法》及《維護國家安全條例》、特區國安委及駐港國安公署）均已到位，香港可全力拼經濟、謀發展，各界亦對增強特區發展光明前景和，「一國兩制」實踐行穩致遠的信心。

夏主任指出，築牢維護國家安全法律屏障後的香港，終結了維護國家安全「不設防」的歷史，擺脫了政治爭拗，迎來了可以輕裝上陣至力拼經濟、謀發展的最好時期。對香港實現由治及興，保持長治久安和長期繁榮穩定具有深遠影響。在新的歷史起點上，推動香港實現由治及興，需要守牢安全底線，更加堅定「一國兩制」信心，把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，在更好融入國家發展大局中主動適應新形勢新挑戰，共謀美好未來。香港結束動盪的一面，擺脫了政治爭論，仍是全球成就夢想、賺錢的地方，香港的繁榮不是幾篇文章可以唱衰的，「那些見不得香港的人去哀鳴吧」。

夏主任提醒，要及時把握新質生產力帶來的發展機會，香港要在變局中打開新發展的新篇章，指香港一直都在創新變化的新道路，強調不能以舊有思維解決新問題，「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

「一國兩制」是香港社會的最佳制度保障，是維持香港長期繁榮穩定重要基石，更是給予特區獨特優勢的成功國策。香港不僅被評為全球最自由經濟體、全球第三大金融中心、第五最具競爭力城市，更是全球最大人民幣離岸中心，擁有第一大的航空貨運量，以及五間世界百強大學。香港既是融入國家發展大局的特區，也是聯通世界的國際城市和最有效連結國家和世界的通道。

國安才能港安，國安才能家安。基本法第23條與香港國安法銜接、相容和互補，成為一套完善有效維護國家安全的法律制度和執行機制，既是維護國家安全的重要舉措，也是維護香港長期繁榮穩定、「一國兩制」行穩致遠的必然要求。近年特區政府積極搶企業、搶人才，包括透過擴大及放寬不同的人才入境計劃，積極搶人才。但要令更多人才願長期留港、帶來實質貢獻，一大關鍵就是社會安全穩定。

青年是國家民族的希望，擔起香港未來發展的大樑。完成23條立法可完善香港國家安全法律，使香港可全速發展、振興經濟，打造能讓市民安居樂業的社會，為年輕人帶來更好發展機會。從青年發展的角度來看，保障國家安全對青年來說意味著有一個穩定的成長環境，提供了追求個人夢想和職業發展的社會基礎。在一個安全穩定的環境中，青年人可以更好地接受教育、參與創新創業和文化交流，從而促進個人和社會的全面發展。香港青年已無須再擔心香港這個我們深愛的家園會被反中亂港分子綁架，而是能夠盡己所能、發揮所長，同香港、國家一道，在「由治及興」的新征程上建設家園、追逐夢想。

香港社會經歷過2019年的黑暴禍害，香港青年親眼目睹國家安全存在漏洞可以引發的災難，清楚感受到外部勢力擾我中華亂我香港的賊心不死及無孔不入。香港青年不再覺得國家安全離自己很遠，更堅定支持國家安全立法的工作。香港年輕人一直以香港的法治引以為傲，23條立法引入維護國家安全的元素，有利於健全香港特區政府的法制體系，是維護法治的應有之義。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長 。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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