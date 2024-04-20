來稿｜香港創科發展迎來前所未有黃金時代

來稿作者：龍子明



港深創科園公司4月18舉辦港深創科園合作夥伴啓動禮，與59間來自內地、歐美等多個經濟體的夥伴機構簽署合作備忘錄，標誌園區即將踏入正式營運階段。來港科企數量之多、陣容之鼎盛，不啻對香港創科產業發展投下信心一票，彰顯香港建設國際創新科技中心獲得強有力支持，證明特區政府的投資推廣工作取得成效，亦反映海外和內地企業對香港充滿信心，選擇在香港設立和擴充業務，善用香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，更好地把握疫後復蘇的機遇。

根據「2023年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，2023年有香港境外母公司的駐港公司數目為9,039間，較去年增加61間。按母公司所在地分析，如以往五年一樣，在2023年，內地駐港公司數目最多（2,177間），其次是日本（1,403間）、美國（1,273間）、英國（641間）及新加坡（477間）。按在香港的主要業務範圍分析，在2023年，從事進出口貿易、批發及零售業的駐港公司數目最多（4,388間），其次是金融及銀行業（1,659間和專業、商用及教育服務業（1,304間）。

香港的初創企業持續蓬勃發展，創歷史新高，足證香港對初創企業創辦人的吸引力。這些初創企業僱用16,453人，涵蓋金融科技、電子商貿、供應鏈管理和物流科技等各行各業。另外，引進重點企業辦公室（引進辦）自2022年12月成立至今吸引超過30間重點企業落戶香港，當中包括香港首個由全球前十大藥企建立的研發中心、全球領先的新能源創新科技公司等。這些企業未來數年預計會在香港合共投資超過300億元，創造超過10,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。投資推廣署、引進辦及相關政策局和部門會繼續積極吸引海外和內地企業，特別是重點企業，來港開設和擴展業務。此外，行政長官提出發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部、分部業務，將為香港引進更多優質企業。

香港是全球唯一一個集合中國優勢與環球優勢於一身的城市，繼續積極擔當內地與世界之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色，更好地「引進來、走出去」，為香港的經貿發展增強動能。 香港正經歷著重要的歷史轉折時刻。今年是香港回歸祖國26周年，社會已重回良政善治的正確軌道，正邁向「由治及興」的新征程，標誌著香港開創新局面、實現新飛躍的一個歷史新起點。在「十四五」規劃和大灣區建設等重大機遇下，香港的創科發展更迎來前所未有的黃金時代。在這重要的歷史背景下，透過審視國際與國家的宏觀發展形勢和香港創科發展的現狀與態勢，為香港制定具前瞻性的創科發展藍圖，訂立未來五至十年的發展目標，通過頂層設計規劃香港創科未來發展的總體方向和重點策略，更好協調和統籌相關政策推動創科發展，具有深刻的意義。

香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，連繫著內地和世界各地的投資者和資本市場，可為投資者和資金創造價值和機會，另一方面，亦為國家和區域的經濟繁榮發展貢獻力量。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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