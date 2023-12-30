來稿｜從「科技界奧斯卡」看香港國際創新科技中心的定位

踏入冬季，香港創業圈子的氛圍依舊熾熱。除了因為特首在《施政報告》提出多項新猷，銳意全力發展香港成為國際創科中心，為業界打下強心針外，被譽為科技界奧斯卡的年度盛事「2023亞太資訊及通訊科技大獎」（APICTA）於12月初在香港數碼港揭幕，來自不同經濟體的初創企業互相交流，更令圈中熱話不斷。



來稿作者：莫逸濤



香港初創界成績亮麗，在APICTA的24個獎項中，數碼港社群企業就奪得其中9個，當中更包括4項大獎。「國際創新科技中心」是香港八大中心定位之一，這次香港隊在國際盛事上凱旋而歸，既是對創科圈子過往努力的肯定，亦以亮麗成績讓不少人意識到香港正朝著「國際創新科技中心」的方向穩步邁進，在國際舞台上發光發亮。

筆者近幾年在Web3、區塊鏈、人工智能等創新科技領域接觸過不同的創業家，明白到創業的過程之路的崎嶇不平。有好的構思，還要敢於冒險，而且要在無盡的「勞其筋骨，苦其心志」後生存下來，創業家風光的背後，每一位都有難以想像的辛酸故事。這次APICTA的盛會，有不少值得重點留意的創業團隊嶄露頭角，創下佳績。

以橋見科技為例，他們透過求職平台TalentLabs，專攻科技相關範疇職位空缺，比一般平台更針對科技人才，解決市場痛點，故取得商業服務類別中的專業解決方案大獎；人工智能絕對是2023年的大熱門話題，另一間企業「濃說」則以自然語言處理技術及人工智能功能為基礎的法律用審核軟體，幫助金融機構節省審查及驗證首次公開招股文件時間，成功斬獲年度科技人工智能類別大獎。

然而，勾起筆者興趣的，莫過於複耳科技（Dai3mimi Health-Tech），他們著力研發聾人耳機。以往人們面對聽障的問題，大方向一般針對是耳朵的治療，這家公司卻另闢蹊徑，發明了另類的聾人耳機，讓聲音能夠不經耳朵而直接傳到腦海當中。APICTA當日有不少參與者試用這款聾人耳機，結論同是「不論如何嘗試將聲音拒諸於外，聲音卻依舊能夠清晰地傳入腦中，彷如科幻電影中的心靈傳輸」，如此下去，相信在不久的未來，「聽障」這個問題將會成為歷史。Dai3mimi的成就亦獲得肯定，獲得社區共融及社會服務類別中健康與福祉的優異獎，為港增光。

以上幾個只是本地創科社群的一隅，亦只是在APICTA中奪取佳績的兩三個例子，事實上在本地初創孵化器的悉心栽培下，仍有數之不盡的奇思妙想等待發芽及茁壯成長。筆者認為，不獨是APICTA盛事的參與者，任何關心香港、關注香港創科發展及經濟發展的人，均應該將目光放在這些企業身上，肯定他們的成就，持續關注他們的成長，予以支持；如果是企業決策者，更應該敞開心扉，嘗試初創社群提供的不同商業應用方案，讓他們的成果得以轉化落地，這就是對香港創業社群最大的支持，亦有助推動香港成為國際創新科技中心。

作者莫逸濤是Web3項目顧問。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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