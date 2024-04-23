來稿｜香港航空貨運縱有優勢　亦要居安思危

來稿作者：于承忠、劉銳業



去年，香港國際機場處理了433萬公噸貨郵，比去年增加3.2%，再次榮獲全球最繁忙貨運機場的榜首。據悉，超過70%的貨源是來自大灣區城市和鄰近省市如福建等，這有賴於香港國際機場吸引有120多間航空公司進駐，並可觸達全球多達220多個航點。此外，得益於聯邦快遞的貨機重組，導致排名第二位的孟菲斯機場的貨量下調了4.0%。我們認為，香港政府不但不應該自滿，反而要居安思危，認清以下三點挑戰，包括周邊以及國內西部及華北的機場的補助政策、國內快遞企業自建中轉樞紐，以及針對電子煙及帶電產品的承運人及物流企業制定了「白名單」，以便利貨物通過特殊安檢通道簡化及縮短出港時效。

首先，國內機場對國際航班的補貼一直沒有停止，而各地相關的《辦法》、《通知》等如雨後春筍，包括有《深圳市交通運輸專項資金民航業領域資助資金實施細則》、《廣州空港經濟區管理委員會發佈關於印發廣州市促進航空運輸業高質量發展若干補充措施的通知》、《花湖機場國際航空貨運集貨獎勵辦法》、《促進重慶空港型國家物流樞紐發展扶持政策（試行）》、以及《成都東部新區關於支持天府航空經濟發展的若干政策（2024）》等。例如，湖北花湖機場對企業提供從0.3元（人民幣，下同）／公斤一直到每公斤2元的補貼。集貨量越高，獎勵標準也越高。如對國際集貨量10,000噸以上的部分，按照每公斤2元標準給予獎勵，單個企業年度獎勵上限為2,000萬元。此外，四川成都天府國際機場為鼓勵企業利用該機場集貨中轉。支持貨代企業利用天府國際機場進行貨物集散，對國內進出港貨物給予每公斤0.1元補貼、國際進出港貨物給予0.15元／公斤操作處置費補貼，單個企業年度最高補貼200萬元。不少電商平台如菜鳥、Shein、拼多多等都會因為補貼而在國內機場包機，減少對香港機場的依賴。

其次，隨著順豐於湖北省鄂州市花湖機場的航空樞紐在2022年投入運作，其他國內大型的快遞或電商物流企業一直都未有停下腳步。例如，最近中通貨運航空貨公司與湖南長沙黃花國際機場簽約，總投資110億元，總用地規模約750畝。此外，京東航空落地上海南通興東國際機場、中國郵政在江蘇南京建設航空基地、圓通則在浙江嘉興建設全國樞紐中心，大型的物流公司正悉數入場，一張由航空物流企業劃定的樞紐版圖即將落定。由於國內的卡車成本大概是每斤一元，這將會使國內運往國際的付貨人有更多選擇，以國內機場取代香港機場作為出港首選。

最後，深圳寶安機場與各大檢測機構，進一步簡化了貨物運輸鑒定（鋰電池及煙油）程序，並在物流運力方面進行了全面優化梳理，完善電子煙出口的運輸體系，在深圳機場建立並促成了電子煙企業產品白名單制度政策的落地，為電子煙企業解決實際問題，為電子煙產品出口提供了更加便利的條件。此外，西安咸陽國際機場航空貨物運輸白名單機制亦在上月正式發布。此次航空貨物運輸白名單機制是對符合要求的鋰電池、爆炸品和植物提取物等特定貨物的生產廠家、托運人和代理人全面資質評估後實施准入機制。西安機場將對進入白名單企業的相關貨物提供便捷高效的安檢查驗及分級分類運輸服務措施。可以預見，以往因「敏感貨」(如含有鋰電池、液體)而不能經國內機場出貨的日子，會有著根本性的轉變。

香港得到國家的大力支持其國際航空樞紐地位。《十四五規劃》支持香港提升和強化既有的競爭優勢，以及建設具潛力和前瞻性的發展範疇，加上自由港優勢，清關和營運效率更是首屈一指。而言，隨著國內機場加強其優勢，傳統付貨人和新興電商企業的需求亦不斷改變，香港政府需要設法吸引「貨主」或貨運公司使用香港作為中轉樞紐，以及引入更多的航空公司和增加航點，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

作者于承忠博士、劉銳業博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院客席講師、暫任學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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