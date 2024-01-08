劉洋｜革新海運和港口發展：香港航運邁向新的里程碑

2023年12月19日，國家主席習近平與進京述職的行政長官李家超會面時，再次強調中央對鞏固和提升香港作為國際航運中心地位的全力支持。香港特區政府隨後於2023年12月20日公布了《海運及港口發展策略行動綱領》。對於香港的海運及港口業界而言，這無疑是一份重要的新年禮物。筆者多年來一直在爭取特區政府能夠為香港海運業制定全面且長遠的規劃，最終見到這份行動綱領包含32項措施，涵蓋了海運及港口領域的各個方面，令人感到欣慰與振奮。



撰文：劉洋



港口發展：綠色與智慧的未來

作為海運及港口發展策略專責小組成員，筆者全程參與了行動綱領的制定工作，見證了本屆政府在制定策略過程中展現的開放思維和對業界意見的高度重視。

例如，在與港口行業代表的深入溝通中，政府積極傾聽他們對港口未來發展的關切和建議。為滿足業界的需求，並確保香港海運業的長遠繁榮，政府在行動綱領中特別強調了綠色和智慧港口的發展。

綠色無疑是各行各業未來發展的主旋律，而綠色港口旨在推動港口行業向更加環保和可持續的方向發展。行動綱領提出了一系列具體的措施，包括將加速推動綠色航運，打造香港成為優質綠色航運能源加注中心，吸引更多船隻在香港進行綠色能源加注，同時貢獻國家碳減排目標。行動綱領還提出將推展液化天然氣加注準備工作，並與業界合作推動航運的綠色可持續發展，培養相關專業人才。這些舉措將有助於減少港口運營對環境的影響，提高港口的競爭力，並為香港樹立起可持續發展的形象。

智慧港口則是將現代科技與港口運營相結合，提升港口的效率和安全性。行動綱領中明確指出，政府將致力於推動數位化和自動化技術在港口領域的應用，通過數字化港口社區系統促進海運及港口業的數據互聯互通和共用，提升港口整體競爭力。行動綱領提出的具體行動包括，研究港口社區系統的營運安排，支援業界適應技術進步，並擴展港口社區系統的覆蓋範圍到更廣泛的產品和交付流程。這些舉措無疑可以提升港口整體運營效率和安全性，為香港作為國際航運中心的地位夯實基礎。

高端航運：塑造航運未來的雄心

除了綠色和智慧港口，行動綱領還包含了其他一系列重要的措施。筆者在近年一直呼籲，為了鞏固和提升海運業集群，我們需要吸引更多的貨物貿易商來香港發展，因為海運的最終服務對象是貨物貿易商，只有貨物貿易商選擇將香港作爲交易地點，才會有更多海運業務委託人來港興業展業。行動綱領明確提出推動高增值海運服務發展的目標，其中特別接受了筆者的建議，將會對包括在大宗商品貿易等關鍵海運商業領域推行相關措施，以提升香港的競爭力。

此外，香港擁有先進的船舶註冊制度和卓越的航運基礎設施，這為香港打造一個統一鮮明的「香港航運」品牌提供了優勢。筆者曾提出這一建議，因為只有當香港進行的交易不斷增長，對香港多元航運服務的需求才會真正增加。根據行動綱領，香港船舶註冊處將與投資推廣署攜手合作，積極鼓勵香港註冊船舶的船東和船舶管理公司多使用本地海運服務，這將進一步增強對本地海運服務的需求，擴大海運業集群。

作為一名海事律師，筆者對政府決定大力提升高端航運服務業，特別是海事法律和仲裁方面的發展，深感鼓舞。香港作為亞太地區重要的爭議解決中心，具備了完備的司法架構和專業的海事法律服務，這為我們在國際舞台上擁有競爭力的優勢。波羅的海國際航運公會（BIMCO）在2020年將香港列為全球海運業標準合同的指定仲裁地之一，這是對香港在海事仲裁領域領先地位的肯定，有助吸引更多的企業選擇香港作為仲裁地。行動綱領亦提出，政府將制定鼓勵措施促進香港與其他海事仲裁中心、國際海事機構和法律組織的合作，透過參與國際會議和業界活動，展示香港在國際海事法律和爭議解決方面的專長，同時也壯大本地的仲裁人才庫。

作為全球最大的非政府間國際航運組織的中國負責人，筆者對特區政府決定加強與國際航運組織的聯繫，以增強香港在國際航運界的影響力感到非常高興。香港作爲國際航運中心的特殊之處，正是習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年大會上所提到的「香港的獨特地位和優勢」—— 「背靠祖國、聯通世界」。這一顯著優勢使得香港與內地其他打造航運中心的城市具有獨一無二的地位，而加強與國際航運組織的聯繫正是充分利用這一「香港所長」，貢獻國家參與全球航運治理所需，從而提升香港國際航運中心地位的關鍵之舉。

海運行動綱領：邁向未來的航跡

這份行動綱領具有遠見、深度和廣度，對香港海運及港口發展的現狀進行了客觀評估，讓政府和業界看到了自身的優勢和發展機遇，也認識到了不足和挑戰。因此，行動綱領提出的行動建議和措施都是有的放矢的。例如，在承認政府內部缺乏有效協調的問題時，行動綱領明確要加強海運及港口發展專員的權力與職責，並擴大海運港口局在協調政府不同部門工作方面的力度，從而確保在政策制定、專案推進和資源配置方面有更好的協調和推進。這樣的措施旨在解決政府內部各部門之間可能存在的溝通不暢、決策不一致等問題，以確保海運及港口發展策略的順利實施。

需要指出的是，行動綱領的公布只是個開始，如何宣傳和落實每一項措施才是重中之重。筆者建議政府利用行動綱領，盡快在香港舉辦海運及港口「嘉年華」，集中向本地、內地和海外的港航業界宣傳推廣這份行動綱領，廣而告之香港加速高端航運服務業群發展、鞏固國際航運中心地位的雄心。這樣的嘉年華活動可以包括專題論壇、展覽、演講和交流會等形式，吸引業界代表、專家學者和政府官員參與，共同探討海運及港口發展的前景和機遇。

另外，行動綱領包羅萬象，同時亦需要根據實際情況更新相關措施，因此建議特區政府將目前負責制定此份行動綱領的專責小組延續作為督導落實這份行動綱領的專責小組。這個小組已經具備了豐富的經驗和專業知識，可以繼續跟蹤行動綱領的實施進展，監督各項措施的落實情況，並及時提出建議和調整。

此外，為了確保每一項措施的順利實施，政府可以制定詳細的實施計劃，並建立相應的監測和評估機制。這將有助於及時發現問題和障礙，並採取相應的調整措施。政府還可以與行業協會、商會和相關利益相關方進行廣泛的合作和溝通，共同推動行動綱領的落地。此外，政府還可以定期發布進展報告，向公眾和業界通報行動綱領的實施情況，並邀請各界提供意見和建議。

通過這些努力，香港將能夠在國際航運領域中發揮更重要的作用，進一步鞏固其作為全球航運中心的地位。香港的海運行動綱領為行業發展提供了清晰的路線圖和指導，讓我們期待著更加繁榮和創新的未來。政府、業界和相關利益相關方需要緊密合作，共同努力推動行動綱領中的措施落地並取得實質性成果。只有通過持續的合作與努力，香港才能成為全球航運領域的領航者，助力國家參與全球航運治理，為世界貿易和經濟發展做出更大的貢獻。讓我們攜起手來，邁向未來的航跡，共同開創香港海運及港口發展的新篇章！

本文作者為海運及港口發展策略專責小組成員、海問律師事務所香港辦公室合夥人、國際航運公會中國辦事處首席代表。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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