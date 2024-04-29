蔚你講｜「T4主幹路」：手心手背都是肉

來稿作者：林素蔚



本屆政府以結果為目標，加上行政立法良性互動，很多議程都是高速、高效通過。回想過去兩年，不少具爭議的議題都與「錢」有關，例如：簡約公屋、荔枝角收押所，多次增加首長級編外職位，再到如今的T4公路，因造價問題政府臨時抽起撥款申請。除了顯示議員認真「守住」公帑，亦是因為公共財政的的確確正在面臨挑戰。

疫後復常，香港經濟的「長新冠」，卻遲遲未斷尾。貨櫃吞吐量排名跌出全球十大、IPO頹勢持續等等。經濟復甦的「三頭馬車」主要靠消費，但又遇上北上消費成風。好在旅遊業復甦有點眉目，不過吸引旅客，亦要次次下重本：700萬的巨型心心、5000萬的發光蛋、派5日軟雪糕花96.7萬，我與不少市民都有疑惑：政府不是沒錢嗎？

我無意讓政府在推動大型基建、盛事經濟時「綁手綁腳」，但公帑是我手背的肉，但作為議員，有責任確保公帑得到善用。面對連年出現的財政赤字，本年度財赤勢破千億元，倘撇除元綠色債券收入，數字更為驚人。「應使則使，審慎理財」不是說說就算。

一個月前，政府臨時抽起沙田T4公路71.6億元的撥款申請，當時我與不少議員都認為工程造價貴，質疑有關效益。作為當區立法會議員，我隨即以「71.6億工程你點睇？」為題，對沙田、馬鞍山、烏溪沙等地的居民展開了廣泛的民意調查，成功訪問了844名當區居民。

結果顯示，約73.6%（621人）認為T4公路是「有需要」，可有效解決當區的塞車問題，21.4%（181人）則認為「沒需要」，現有的交通網絡已經非常發達，加上「易通行」有效提高行車效率，「沒意見」則有42人，佔約5%。造價方面，有6成9人（583人）人認為造價昂貴，不支持該造價下開展工程。而約23%（193）人則認為不貴，塞車問題嚴重，即使花71.6億也是值得。

作為直選議員，民意是手掌心的肉，我深知每日繁忙時間塞車的痛苦，而再次拖延項目，除了通脹，亦需要考慮社會成本，2006年至今已從約11億漲至71.6億，越遲只會越貴。若等沙田繞道建成，才能疏導大埔公路沙田段的車流則需要等到2039年。因此，這個月以來，我唯有不厭其煩地促請政府壓縮造價。

如今，最新方案已經開估，改隔音屏、取消單車徑等減約3.5億，社會經濟效益仍需至少13年才能回本，而更為有效的沙田繞道亦未打算提早建造，老實說，這並未符合我的期望。不過連日來，我也聽取了政府多番用心解說，了解為何非要打造隧道等。

我深知手心和手背都是肉，或許沒有一個完美的選擇。但我相信，最好的解決方案一定是越辯越明，必須充分考慮平衡民意、造價、功能，以及社會效益，最後投出負責任一票。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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