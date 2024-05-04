來稿｜從《九龍城寨之圍城》看香港社區管治現況

來稿作者：張景勛



（內含劇透）

《九龍城寨之圍城》的上映對許多香港市民來說，特別是上一輩的人來說，無疑喚醒了某種重要的回憶。這部電影讓人重新感受到城寨的種種風貌和獨特的人情味，重現了當年城寨的真實樣貌。作為九龍城區議員，我被電影的戲名和題材所吸引，以一個考古的心態去觀看這部電影，希望透過它來了解當時九龍城寨電影高度還原的模樣，以及深入了解這個社區居民當時的生活和九龍城的歷史。這部電影對於我來說不僅是娛樂，更是一個窺探過去的機會，讓我更加貼近自己所代表的社區，並與居民們共同分享這段寶貴的歷史。

電影中的陳洛軍（林峯飾）是一位基層小人物，他誤打誤撞進入了城寨，逃避大老闆（洪金寶飾）的追殺。為了生存和生活，他只求溫飽，展示了刻苦耐勞的精神。在城寨內，他從事各式各樣的工作，與原本素未謀面的人發生摩擦。然而，逐漸地，他融入了九龍城寨的社區，與鄰里街坊建立起互相幫助的關係。

同時，他亦結識了信一（劉俊謙飾）、十二少和四仔等一群兄弟，彼此成為了好夥伴。他們以龍捲風（古天樂飾）的領導作為核心，共同奮力抵抗大老闆的入侵。他們展開了一系列激烈的戰鬥，堅決捍衛這個城寨，將其視為自己的避風港。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

電影中的打鬥場面非常出色，展現了獨特的暴力美學。九龍城寨的景致在電影中也呈現出令人驚嘆的細緻度。這些場景展示了九龍城獨有的複雜結構和不同程度的破舊狀態，同時將各種不同類型的店舖巧妙地融合在一起，呈現出一種獨特的和諧感。

各個精彩細緻的鏡頭展示了九龍城的豐富文化和歷史底蘊。電影通過捕捉九龍城的獨特氛圍，將這座城市的魅力展現給觀眾，同時也讓我們更加珍惜和關注這個特殊的地方。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

社區關愛：「三不管」的地方卻有意想不到的人情味

《九龍城寨之圍城》中呈現的九龍城寨社區展現了關愛和互助互愛的特質，儘管處於「三不管」的狀態，卻展現出亂中有序的特點。

從陳洛軍進到城寨受到龍捲風的照顧，得到溫飽就可以看到這個社區是一個充滿溫度的地方，彷彿現實中的特區政府成立的關愛隊在十八區協助照顧有弱勢社群，協助處理突發和緊急事故，帶來了守望相助的精神。

居住在九龍城寨的人們都以自己、家庭和下一代的幸福為奮鬥目標，他們努力工作，渴望能夠安居樂業。這裡的價值不僅因為城寨的存在，更因為城寨的居民，他們的努力和奉獻營造出了這個特殊社區的凝聚力和活力。正如電影中的對白：「不是因為城寨，是因為城寨的人。」這句話深刻地描繪了九龍城寨社區的精神，突顯了居民在逆境中彼此扶持、共同努力的精神，並營造出一個充滿人情味和溫暖的環境。九龍城寨的獨特性不僅體現在它的建築和結構上，更體現在居民的凝聚力和關懷精神上。

回顧今時今日的香港，各區關愛隊以及地區三會（分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會）的出現正正在體現當時城寨那份精神，他們有效地凝聚社區資源和力量，支援特區政府的地區工作，並在遇到突發事件期間為居民提供即時援助。他們可以處理過去社會未能有效跟進的範疇，例如應對颱風、水浸等緊急事故，深入接觸弱勢社群，協助管理三無大廈的清潔工作等。他們的出現將為社區帶來更多的關愛和互助，使社區中的人情味更加突出。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

住屋問題：過渡性房屋／簡約公屋會是大家的安身之地嗎？

電影中提到了城寨作為居民的安身之地，城寨的居住環境惡劣，我想這不需要進一步的描述。即使到了現今的香港，住房問題仍然是大家關注的焦點。

這讓我不禁回想起之前有關過渡性房屋及簡約公屋的議題引起的廣泛討論。簡約公屋作為紓緩基層住屋問題的中短期措施，以低廉租金和提供較好居住環境和服務配套的方式，旨在幫助基層市民，讓他們有空間積蓄金錢、改善社交網絡，增強應對逆境的能力，並遷移到正式的公屋。

去年，政府公布了八個簡約公屋的興建選址。雖然立法會通過了首批撥款，但相關討論仍在進行中。我認為即使撥款獲得批准，相關當局仍有很多後續工作需要處理，以確保居民能夠安心居住。

首先，政府需要完善過渡性房屋計劃，確保有需要的市民能夠盡快入住簡約公屋。同時，相關當局應該為簡約公屋的居民制定明確的「上樓」時間表，安排他們在限定期限內遷移到正式公屋或其他適合永久居住的房屋。

除此之外，過渡性房屋及簡約房屋和城寨一樣，完成歷史使命後，終歸會被拆除，政府只要制定明確的計劃，安排在使用期之後妥善地回收用地，以確保對各社區整體發展計劃的影響最小化。我希望政府的房屋政策長遠能夠優化住房環境，改善社區配套，以使大家都能夠享受到更好的居住條件。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

物業管理：香港業主立案法團制度讓人無法安心

把住屋問題延伸，另一個一直影響市民安居樂業的議題就是業主立案法團制度。香港的法團制度存在許多問題。香港目前部分業主立案法團的管理混亂，絕對有需要整頓及修例。而另一類業主組織「業主委員會」，相反，只屬於諮詢組織，缺乏實權，難以有效監管管理公司。

現屆政府在今年施政報告提及：「推動良好的大廈管理，政府今年內向立法會提交《建築物管理條例》修訂草案，加強業主立案法團在維修工程、會議紀錄、財務報表等方面的規管。」我十分認同政府的政策大方向，但亦需要等到修訂草案真正出台之後，我們才能了解並評價修訂草案是否能夠有效解決現存問題。

（電影《九龍城寨之圍城》劇照）

年輕一代：思考傳承的意義

電影中的其中一個核心思想是「傳承」，就像戲中老一輩的龍捲風成就了年輕一代的陳洛軍、信一、十二少和四仔等一群兄弟。這種傳承的價值觀在社區和香港的發展中扮演著重要的角色。

回應國家的方針「青年強，則國家強」，「青年興，則香港興」，傳承不僅對社區有著深遠的影響，也對香港和整個國家的發展具有重要意義。通過傳承價值觀、知識和技能，年輕一代能夠從前輩們的經驗中獲益，並為社區和國家的未來做出貢獻。

傳承還能夠培養對社區和國家的歸屬感。當年輕人接受並傳承前輩們的智慧和價值觀時，他們會更加意識到自己是社區和國家發展的一部分，並且有責任繼續發揚光大。這種歸屬感能夠凝聚社區的力量，激勵人們共同努力，推動香港和國家的繁榮發展。

因此，傳承對社區、香港和國家的發展都具有重要的意義。透過代代相傳的價值觀、智慧和精神，我們能夠建立一個更加凝聚、穩定和繁榮的社會，讓香港和國家在不斷變化的世界中保持強大。

歷史文化：保育保存 確立香港價值

透過電影，我們能夠永久地保存下這座城市的過去，讓歷史文化得以傳承。這部電影是一個珍貴的記錄，將九龍城寨傳遞給之後的世代，讓我們深切感受那段日，那段時間的獨有魅力。

當我們沉浸在電影中展示的城寨狹小巷弄和即將拆遷的舊式建築中時，我們能夠深深感受到濃厚的情懷。電影展現了九龍城居民的堅韌精神和對家園的深情厚意。每一個場景都彷彿將我們帶回到過去，讓我們更加珍惜這些珍貴的歷史遺跡。

然而，回到現實中，我們相信香港市民普遍期望政府能夠提供一個適宜的環境，讓我們安居立業。這種期望在某種程度上是一致的。我堅信只要政府和市民攜手合作，我們可以共同建立一個更加包容和可持續發展的都市環境。這樣，每位香港市民都能夠找到屬於自己的安身之所，讓我們的城市繼續繁榮發展，讓我們每個人都能夠自豪地稱之為家。

《九龍城寨之圍城》以電影紀錄的方式來保存九龍城的歷史，這是一種非常值得稱讚的歷史保育方法。導演鄭保瑞，監製莊澄，葉偉信和原著作者余兒確實功不可沒，他們的努力讓這部電影更具歷史文化研究價值。

作者張景勛是九龍城區議員、香港兒童基金會副主席。文章標題為編輯所擬，原題為「《九龍城寨之圍城》還原古城樣貌 展現獨特暴力美學 兼論香港社區管治現況 提升港人『獲得感、幸福感、安全感』」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。