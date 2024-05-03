來稿﹒T4｜利民設施須做足　別為「婆乸數」犧牲居民福祉

來稿作者：街道變革



沙田T4主幹路工程最近因71.6億造價而受議員質疑。運輸及物流局早前重新提交文件，將工程造價下調約5%，代價卻是取消一連串利民設施，包括跨越城門河的新單車橋、曾大屋附近的新升降機，以及降低隔音屏障、交通監察系統同休憩處嘅規格。

政府為了「做樣」削減丁點造價，放棄藉T4工程一併改善地區行人同單車連接的契機，實在不值得。若T4事在必行，筆者懇請政府及眾多立法會議員從善如流，爭取在計劃中保留新跨河單車橋及曾大屋方向的天橋升降機，切實照顧行人同單車使用者的需要。

新跨河單車橋提供關鍵連接 佔T4造價不足1%反被削

T4公路工程原本包括興建一條新單車橋跨越城門河，這條橋對改善沙田單車網絡極其重要。現時大圍和沙田之間的城門河兩岸建築物林立，當中有一段長達1.6公里的河濱並無任何單車橋樑連接。若有新單車橋，騎單車來往文化博物館同車公廟站從此毋需再兜路，將會成為區內重要的策略性單車通道。

最新方案保留用以補償因工程拆卸的行人橋部分，而橋面的單車徑卻被認為是附加設施而被犧牲。本來T4能夠順道改善沙田單車徑網絡，現在當局卻貿然放棄這個難得的契機，只願意拘泥重置設施，實在令人遺憾。設計改動的方式為收窄橋面，放棄單車橋只能節省6000萬，佔整個T4項目造價不足1%。若想降低成本，其實當局可以考慮取消橋面的部分行人路或全部單車徑的上蓋，而非完全取消單車徑。

曾大屋方向天橋取消升降機，無視行人單車需要。

新跨河單車橋提供關鍵連接，佔T4造價不足1%卻反被削。

曾大屋方向天橋取消升降機 無視行人單車需要

另外，最新方案的設計亦會令曾大屋一帶的行人和單車連接帶來更大不便。現時該處彎彎曲曲的行人單車隧道，未來將會有半條改成天橋，預期騎單車將會更加輕鬆，這無疑是一個改善。然而，新方案卻取消了往曾大屋和博康邨方向的升降機，令行人需要走多200多米上落斜。

原有方案之下，這個出入口的設計本身已需要行人兜一大段路，但行人（尤其行動不便人士）能夠選擇使用升降機作為捷徑。但現在為了縮減成本，當局將升降機完全取消，整個設計就變得完全不合理，令來往博康邨同車公廟站的路程比現在更加迂迴。

政府應把握改善地區行人和單車連接契機

別為細數搞到「唔湯唔水」

再者，文化博物館外橫跨獅隧公路的行人單車隧道曾被謔稱「毀容隧道」，因多年前嘅嚴重意外改為強制推車。既然T4有可能佔用空間進行工程，日後又有否機會重置成符合現今坡度同闊度標準的單車徑，不用再繼續要求使用者推車？

這些問題本來可以好好地考慮和解決，但為了美其名縮減成本，白白放棄改善地區行人和單車連接的契機。T4主幹路為汽車帶來新的策略性連接，為甚麼要將行人和單車當成次要？

既然要大興土木，就應該把利民設施做足。懇請當局和議員別為丁點「婆乸數」，犧牲居民日後的福祉。

街道變革由從事城市規劃、運輸規劃、建築設計及社會創新的成員於2020年創立。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。