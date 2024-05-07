來稿｜習近平出訪歐洲三國是中國特色大國外交的一次關鍵落子

來稿作者：楊華勇



國家主席習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利進行國事訪問。這是五年來第一次，習近平主席所選擇訪問的國家，也引人關注。2024年，正值中法建交60周年、中法文化旅遊年、中匈建交75周年……特殊節點，習主席開啟訪歐之旅，既是中國特色大國外交的一次關鍵落子，也將向世界釋放出更多積極信號。

中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、宣導多樣性的兩大文明。習近平主席此訪將推動中歐關係持續穩定健康發展，為動盪的世界注入更多穩定性和確定性，為全球發展提供更多推動力。

回顧過去，習近平主席任國家主席首次訪問歐洲，是前往布魯塞爾，是特別強調了對統一的歐洲的重視。而這次的三個國家，中國與之有特別的雙邊關係。法國是首個承認中國的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近些年來明確反對歐盟以及歐盟對華政策的國家。

回溯中歐領導人對話，「戰略自主」是一個備受關注的高頻詞。在當前變亂交織的國際局勢中，歐洲如何提升全方位「戰略自主」的緊迫性日益凸顯。中方一貫支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主地發展對華關係與合作。法國是首個承認中國的西方大國，而塞爾維亞和匈牙利則是近些年來明確反對歐盟以及歐盟對華政策的國家。

60年來，秉承「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的「中法精神」，兩國關係創造多個「第一」，始終走在中國同西方國家關係前列。習近平主席上次訪歐，法國也是目的地。中國外交部稱，要與法國鞏固政治互信，推動中歐關係健康發展。重要的是，馬克龍對中國並非如美國般要加強打壓，而是強調歐洲在貿易上，對待中國必須尊重，並須盡一切努力在全球重大問題上與中國接觸，基於互惠的經濟關係進行討論。在元首外交引領下，中法全面戰略夥伴關係穩定健康發展，中法攜手成為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者。

整體上，馬克龍重視與中國合作，認為中國市場對法國十分重要。且他在政治上，主張歐盟獨立自主，不時大打中國牌，如去年訪華離開時，就高調表示，歐盟不要做美國附庸；在俄烏戰事上，馬克龍更重視中國積極作用，希望中國推動俄烏和談，以紓解戰事對歐洲的打擊。中法合作的產業領域，正從傳統的「老三樣」，即核能、航空航太、高鐵，逐漸切換到「新四樣」，即新能源和環保產品、數位經濟、綠色和數位金融。未來，兩國完全可以把合作的蛋糕做得更大。

匈牙利是首批承認並與新中國建交的國家之一，也是首個同中國簽署共建「一帶一路」合作文件的歐洲國家。在變亂交織的國際形勢下，匈牙利始終堅持做歐洲的和平力量、穩定因素，排除幹擾和壓力，堅定深化對華合作。匈牙利在中東歐國家中與中國發展友好關係最積極，中匈務實合作給兩國人民帶來的利益，匈牙利人看得見、摸得著，誠如歐爾班總理多次強調的，如果歐洲不與中國合作，就會失去競爭力。匈牙利是中國在中東歐地區最主要的交易夥伴之一，連續多年穩居中國在中東歐地區第一大投資目的國地位。2023年，兩國貿易額超過了130億美元，中國對匈直接投資額達76億歐元，創造就業崗位超1萬個。匈牙利有5所孔子學院、1所匈中雙語學校，中國有12所大學開設匈牙利語言專業。

在中華民族和塞爾維亞民族都是重情厚誼的民族，兩國深厚傳統友誼和特殊友好感情是用鮮血和生命鑄就的。談到中塞關係，習主席用了3個詞：「發展動力強勁、潛力巨大、前景廣闊」。為什麼這樣講？習主席說有3個「源於」：「源于兩國人民世代友好和深厚情誼，源於兩國在重大問題上相互理解和彼此支持，源於兩國在發展道路上互學互鑒和互幫互助」。貝爾格勒跨多瑙河大橋、科斯托拉茨電站、斯梅代雷沃鋼廠、E763高速公路、匈塞鐵路……這些中塞合作專案引人注目。

與歐方領導人有關自主的對話中，習主席言辭懇切，自主，才能更自信，才更能在大國博弈中掌握自己的命運。希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠。

自去年年底以來，習近平主席多次同歐盟及其成員國領導人舉行會晤。在元首外交的戰略引領下，中歐戰略、經貿、綠色、數位領域高層對話取得豐富成果，中歐全方位、多層次、寬領域交流合作格局已經形成。當前世界進入動盪變革期，國際局勢愈加錯綜複雜，一個戰略自主的歐洲才能在世界上發揮更加重要的作用。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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