香港新方向｜的士加價非良方　服務改革刻不容緩

來稿作者：劉暢



近日，的士業界再次申請加價，預計市區的士（紅的）擬加2港元至落旗價29港元，新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）則申請加至28港元。與的士價格同步上升的，還有的士服務投訴量，2023年全年的士投訴達11,096宗，按年激增52.8%，較疫情前還高出一成。其中，拒載和駕駛行為不當的投訴最為普遍，反映的士服務質素令人不滿。

面對如此劣況，的士業界卻認為透過加價和自我約束便可扭轉頹勢，這是不切實際的想法。畢竟，的士服務長年積弊，單憑業界自身難有突破性進展，僅靠加價就想解決存在的問題，是癡人說夢。的士作為城市脈絡中的重要運輸環節，其服務質量不僅影響著市民的日常生活，更是游客對這座城市印象的直接反映。筆者認為，討論的焦點不應僅限於價格調整，真正刻不容缓的，是如何根本性地改革和提升的士服務質量，這才是社會共識下亟待解決的課題，也是促進香港旅業復甦不可或缺的一環。政府應該超越加價的狹隘視野，將目光投向更廣泛而深遠的改革領域。

要重塑的士在大眾心目中的形象，關鍵是推動制度創新。首先，政府應重新審視的士牌照發牌制度，適度引入市場競爭，倒逼業界提升服務水平。其次，在尊重和保護乘客私隱的前提下，可參考其他公共交通工具，在的士裝設車廂攝錄設備，嚇阻違規行為，完善投訴舉證機制。同時，政府應儘快修訂相關條例，強制要求全港的士安裝電子支付系統，方便居民和乘客出行，提升出行便利性。

此外，的士服務也應擁抱互聯網時代的新趨勢。政府可以大力推動的士預約APP的普及，為乘客和司機提供更靈活的價格和配對機制，減少乘客等候時間，助司機接單，改善收入。同時，借鑒其他地區經驗，推動網約車合法化。打破壟斷引入競爭，是激活市場活力的關鍵。通過適度競爭和差異化經營，傳統的士與新興業態並非不可共生發展，關鍵是要找準定位。在監管中求創新，不僅可以提升整個行業的服務水平，還能為消費者提供更多元化、個性化的出行選擇。

新一屆政府在多個領域展現出了刻不容緩的決心和魄力，市民對於的士服務的改革亦寄予厚望，期待政府能夠以同樣的決心和魄力，將改革落實到具體行動中，真正解決市民的出行需求，提升服務質量。優質出行需求和傳統的士行業本不應該存在根本性矛盾。只要立足市民需求，以開放心態擁抱變革，總能找到一條兼顧不同利益的改革路徑。優質、智慧、人性化的的士服務，不僅關乎民生福祉，更是香港這座城市能否煥發活力的關鍵一環。解放思維，敢於創新，不再屈服於陳舊思維和利益集團，方能真正突破發展瓶頸，讓的士成為香港的一張亮麗城市名片。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。