楊莉珊｜落實香港無處不旅遊　需思路新、辦法新、點子多

港澳辦主任夏寶龍日前北京會見文化體育及旅遊局長楊潤雄時，要求香港做到樹立「香港無處不旅遊」的理念，充分發掘香港旅遊資源。香港旅遊業受啟發「動起來」其中，香港旅遊業議會早前選出6個主題行程供旅客參考，囊括香港獨特生態、文化歷史、風土民情，其中「文化風情遊——深度﹒長洲」展現香港碩果僅存的小島風情。香港文匯報記者昨日遊歷有關路線部分景點，參觀有60年歷史的舊式冰廠，工人以古祖方法——人手鏟冰；島上舞麒麟更富有海陸豐、鶴佬傳統情懷，體驗不一樣的香港。



來稿作者：楊莉珊



行政長官李家超表示，夏寶龍主任提到「香港無處不旅遊」的概念非常好，亦是特區政府所推廣，香港已在推展不同深度旅遊、特色旅遊、盛事旅遊等，亦按旅客口味開展新的旅遊資源及產品。他相信香港不同地區都有吸引之處，例如新界的圍村、鄉村風貌、地質公園等，亦有拍戲地點如油麻地警署，都可作推廣。李家超表示：「引入新思路、新辦法，發掘新旅遊資源、開發新旅遊產品，在這個汰弱留強的高度競爭環境，香港人必須警惕、應變，提質、提力，再展香港人的堅毅及實力。政府會不遺餘力『搭台』及創造機遇，而業界亦要各展所長，擔當好自己角色。」

落實香港無處不旅遊須思路新，城市之外的香港，往往是旅客較為不熟悉，亦是容易被錯過的好地方。香港旅遊業議會早前舉行「創意﹒深度遊」行程設計比賽，選出6個主題行程，包括綠色生態行、親水樂悠遊、文化風情遊、創意體驗行、潮流文化行和歷史深度遊的優勝路線。其中「文化風情遊——深度﹒長洲」展現香港碩果僅存的小島風情。香港是中西文化薈萃的國際都會，傳統與現代文化並存，傳統節慶活動為這座城巿增添魅力。踏入長洲，太平清醮已「起醮」，長洲太平清醮與筲箕灣譚公誕巡遊同日舉行，全城都瀰漫在熱鬧節日氛圍之中。當中的飄色表演，除了針砭時弊的現代裝扮，亦有飄色小演員穿上傳統的粵劇戲服扮成古代人物，北帝廟遊樂場亦有神功粵劇的綵排，因應太平清醮期間的齋戒習俗，餐廳同樣為食客準備了齋菜，沉浸於長洲的節慶文化之中。

除太平清醮和譚公誕外，中秋大坑舞火龍，元朗的天后寶誕英歌巡遊，大澳端午龍舟遊湧，多處舉行的神功戲等，均充滿節慶氣氛，乃吸引旅客的傳統文化活動，足見香港有極豐富的文化旅遊資源。中外旅客看到目不轉睛、拍案叫好，足見香港是旅遊資源富礦，正等待發掘、弘揚、宣傳，做到國務院港澳辦主任夏寶龍提出的「香港無處不旅遊」理念。

落實香港無處不旅遊須辦法新，香港各處，都能夠成為旅客遊覽的地方，例如港島區，中西區的新舊建築可以是旅遊景點，港島南區的海洋公園、各泳灘也可以是旅客到訪的地方；在九龍區，除了著名購物區包括尖沙咀、旺角，現在還有西九文化區可供遊覽；至於新界，要自然風光，西頁及北區等地方有，要行山新界亦有多條行山路線可供選擇，而離島各地方包括天壇大佛等，也是值得一遊的地方。

落實香港無處不旅遊須點子多，香港的旅遊資源十分豐富，除了傳統旅遊區、海洋公園和迪士尼樂園之外，香港各區都有大量的歷史文化和建築。相比起人造化的景點，旅客更渴望從古老建築、自然風光、風土民情等深入瞭解這座城市。香港本身就是一個多姿多彩的天然主題公園，有獲聯合國教科文組織列入世界地質公園名錄的西貢地質公園、被譽為最美山村的梅子林、保存得最完整的客家村荔枝窩、上環別具老香港特色的唐樓，以及五花八門的都市傳說⋯⋯都納入今次旅議會六大得獎路線中，比人工化的景點更有養分，令人津津樂道，體現「香港無處不旅遊」的理念。

落實「香港無處不旅遊」，使香港區區都有旅遊亮點，不再集中於某些地區、某些景點，有助分散旅客到不同區份觀光，為旅客提供更佳旅遊體驗，促進各區經濟活動，亦能讓旅客深入瞭解香港文化歷史，展現香港多元的文化特色，避免與其他旅遊城市同質化，將香港旅遊資源最大化。

在新界，因其獨特歷史，保留了大量的祠堂、廟宇和古建築，不少都能追溯到清朝早期甚至 更久遠*的朝代。除了建築風格的獨特美感之外，還有祠堂裡的牌匾牌位等歷史紀錄，都記載了這方水土的人文魅力，這些都是絕無僅有的人文歷史記憶；還有圍村的傳統習俗，例如天后誕巡遊、太平清醮和盆菜等等，都是中國傳統習俗的具象化，堪稱人類學的「活化石」。

本月27日起，拉薩及哈爾濱等8個城市民眾可以透過自由行來港。行政長官李家超感謝中央的關愛及支持，認為可為本港帶來龐大動力，進一步完整個人遊計劃的覆蓋面，而這些城市估計每年約有30萬旅客來港，大約有12億至15億消費額。

落實「香港無處不旅遊」，要開拓新思維，應變求變，加強統籌規劃和規範管理，不斷發掘旅遊新資源、優化新路線、深化新體驗，形成各行業協同效應，提振香港整體經濟環境。積極促進香港中西薈萃的文化交流和深度融合，舉辦多樣化大型盛事，打造「國際好客之都」，讓香港成為弘揚中華民族文化和匯聚世界多元文化的視窗，煥發「東方之珠」的活力與魅力。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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