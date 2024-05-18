香港新方向｜香港盛事經濟：如何轉流量為留量

來稿作者：劉暢



國家出入境管理局宣佈，5月27日起包括山西太原、內蒙古呼和浩特等8個城市在內的全部內地省份和自治區的省會城市，以及四個直轄市，都將開放港澳自由行。香港旅發局的數據顯示，2024年首季度訪港旅客量同比激增1.5倍，達到1123萬人次。同時香港也迎來盛事浪潮，僅僅是上半年，超過80項大型盛事已經輪番上演，涵蓋文化藝術、體育、經濟、貿易、金融等諸多領域。盛事經濟成功的前提條件已經具備，同時我們也要看到，盛事經濟想要真正開花結果，仍需直面多重挑戰。

首先，遊客的需求日新月異，香港旅遊業結構相對單一，如何及時應變，提供更加多元化、個性化的旅遊產品和服務，是一大考驗。其次，粵港澳大灣區的蓬勃發展，意味著香港將與深圳、珠海、澳門等城市展開更為激烈的良性競爭。站在新的歷史節點，香港旅遊業亟需突破固有思維，以嶄新的視角審視自身優勢，如何把流量留住，把消費留住，把遊客留住，是盛事落地和成功的要點。

盛事經濟不應「為做而做」，要調動業界力量，讓盛事真正惠及中小企業

政府成立跨部門盛事統籌協調組，固然有利於資源整合和高效執行，但盛事經濟的成功不能僅僅依靠政府單方面的「為做而做，為宣傳而宣傳」。更重要的是要調動業界力量，結合旅遊、文創、飲食、演藝界共同發力，讓盛事經濟真正惠及中小企業。

以「18區日夜繽紛活動」為例，在幾輪試點以後，不妨考慮將「夜市&宵夜」經濟常態化、多元化，適當放寬擺放地攤和展位限制，增加對首次參與的個人和中小企業支持，鼓勵多元化經營，讓各區日夜繽紛經濟有自己獨特之處，也有自我革新的動力，讓各個界別的中小企業能夠因為盛事經濟而直接受益。

盛事經濟可以成為旅遊業改革的推動力，打造香港自己的IP和創新的文旅產品

盛事經濟為香港旅遊業革故鼎新提供了絕佳契機。一方面，盛事活動需要更加迎合和瞭解旅客和本地居民的需求，設計更具吸引力的活動內容和形式，同時優化服務體驗。另一方面，積極開拓全新的旅遊產品和IP。

以近期舉辦的「俠之大者——金庸百年誕辰紀念雕塑展」為例，這一極具香港文化特色的盛事，不僅吸引了大批市民和遊客駐足觀賞，更引發了社會對於傳統文化創新傳承的熱議。業界大可以此為契機，加強跨界合作，將盛事中的亮點IP迅速商品化，打造更多香港原創、香港製造的文創精品，以文塑旅，以旅彰文，讓香港的城市名片更加亮眼。

有趣、有梗，增加旅遊的情感和社交價值

在社交媒體迅猛發展的今天，盛事經濟的運作也要與時俱進。面對層出不窮的輿情風險，政府和業界須提高危機公關意識，用人情味化解投訴和抱怨，用真誠態度消弭誤解。同時，在宣傳推廣時，也要學習如何有趣、有梗，增加旅遊的情感和社交價值，吸引不同年齡層的市民和旅客參與。

總而言之，盛事經濟要取得成果，需要真正落地，需要把承接到的「流量」轉化為「留量」，讓不同業界、中小企業、遊客和本地居民都能從中獲益。政府需要和各方攜手合作，以更加務實創新的作為，共同推動香港旅遊業創新和多元化的發展。只有政民齊心，才能持續吸引全球旅客，帶動經濟增長，盛事之都方能美名傳承，你我同享。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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