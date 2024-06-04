來稿｜嫦娥六號月背採壤　香港科研團隊貢獻力量

來稿作者：龍子明



中國嫦娥六號探測器成功著陸月背，向著取回人類第一抔月背土壤的目標再邁進重要一步。國家航天局宣佈，6月2日6時23分，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。目前，嫦娥六號地面應用系統已開始接收來自月球背面的數據，搭載的科學載荷已陸續開啟工作，正式開始持續約2天的月背採樣工作。

5月3日嫦娥六號發射升空，歷時30天，先後經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、著陸下降等過程，終於抵達月球背面。國家航天局介紹，6月2日6時9分，嫦娥六號著陸器和上升器組合體開始實施動力下降，7,500牛變推力主發動機開機。其間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用鐳射三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定著陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩著陸於月球背面南極-艾特肯盆地。

在嫦娥六號著陸月背後，地面已接收到由著陸器降落相機拍攝的嫦娥六號著陸月背過程中的影像。目前，嫦娥六號任務國際載荷中歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀即將開機工作，義大利鐳射角反射器完成部署。此外，嫦娥六號著陸器上搭載的全景相機、月球礦物光譜分析儀、月壤結構探測儀將按計劃開展科學探測任務。這些載荷的分析數據將和後續的月背樣品實驗室分析數據進行聯繫，豐富和拓展月球樣品實驗室的研究成果。

此後，嫦娥六號正式開始持續約兩天的月背採樣工作，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式分別採集月壤樣品和月表岩石，實現多點、多樣化自動採樣。同時，嫦娥六號將開展月球背面著陸區的現場調查分析，月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。

在人類首次月背取樣中，香港科研團隊亦將貢獻力量。香港理工大學容啟亮教授此前在接受採訪時表示，其團隊為嫦娥六號探測器設計和製造有兩個採樣器、兩個近攝像機，分別應對採取較鬆軟的月壤和較有黏性的月壤。據瞭解，繼香港大學錢煜奇博士團隊成功申請到嫦娥五號月球樣品後，香港理工大學團隊亦成功申請到嫦娥五號樣品。嫦娥六號取回的月球背面樣品對科學研究意義非凡，港大、理工大科研團隊均表示希望能夠盡快申請到嫦六樣品，對月球的「正反面」進行更深入的研究。

當「嫦六」月背著陸影相公佈的一刻，香港市民和全國人民一樣，都感到無比的振奮。除了是因身為中國人的自豪感之外，還在於探測器上有香港科研成果——搭載了由理工大學團隊設計和製造的「表取採樣執行裝置」。也就是說，採集人類第一抔來自月球背面的土壤，用了「香港技術」。

事實上，中國探月工程的許多重要階段，都能看到香港的助力。這對香港各界無疑是一個重要的啟示：大力發展創科，以己之所長、貢獻國家之所需，香港的角色和作用將愈加突出。未來特區政府和各界要進一步加大支持力度，不斷完善創科生態圈，抓住新質生產力發展的歷史機遇，將國際創科中心的招牌越擦越亮！

當「嫦六」月背著陸影相公佈的一刻，香港市民和全國人民一樣，都感到無比的振奮。除了是因身為中國人的自豪感之外，還在於探測器上有香港科研成果——搭載了由理工大學團隊設計和製造的「表取採樣執行裝置」。也就是說，採集人類第一抔來自月球背面的土壤，用了「香港技術」。

事實上，中國探月工程的許多重要階段，都能看到香港的助力。這對香港各界無疑是一個重要的啟示：大力發展創科，以己之所長、貢獻國家之所需，香港的角色和作用將愈加突出。未來特區政府和各界要進一步加大支持力度，不斷完善創科生態圈，抓住新質生產力發展的歷史機遇，將國際創科中心的招牌越擦越亮！

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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