來稿｜香港人才通—聚高端物流專才

香港作為國際金融中心和亞太地區供應鏈物流樞紐，物流和貨運業一直是香港經濟的重要支柱。然而，隨着全球經濟變化和競爭加劇，如何吸引高端人才成為推動香港物流和貨運業發展的關鍵因素之一。筆者探討如何吸引物流和貨運高端人才在港發展，並提出相關的商業策略和建議，持盈保泰，創造商機。



撰文：袁尚文



要吸引高端人才，首先需要深入瞭解他們的需求和期望。高端人才注重職業發展、薪酬福利、工作環境和優質生活等方面。因此，政府和企業應該提供更具競爭力的薪資待遇、完善的福利制度，並營造良好的工作環境和生活條件。高端人才往往希望在工作中不斷成長和進步。為了吸引他們，企業應該提供專業培訓和發展機會，包括與國際分公司聯合舉辦培訓計劃、專業認證和跨國交流等。這不但能夠提高員工的專業能力，還能夠激發他們的工作熱情和創新潛能，為香港構建具創意的物流解決方案，留港建立自己的事業。

企業文化和價值觀是吸引高端人才的關鍵因素之一。高端人才希望在一個有活力、開放合作的工作環境中工作。我們應該建立一個積極向上、鼓勵創新和團隊合作的企業文化，並將價值觀融入到招聘和績效評估中。當然，與大學和高等院校合作是吸引高端人才的有效途徑之一。我們可以與大學和研究機構建立聯繫，開展合作研究項目，提供實習和就業機會，吸引優秀的畢業生進入物流和貨運行業。同時，我們還可以與院校合作舉辦相關專業進修課程，實習和培訓計劃等，提升業內人才的整體專業資格和水平。

要吸引企業聘請內地和海外高端人才，制定具吸引力的稅務和簡化工作簽證申請至關重要。香港應制定便捷的稅收政策，彈性處理他們的薪俸税和利得稅安排，減輕高端人才初來港的生活成本和負擔。簡化簽證流程，提供便利和靈活的簽證申請程序，以吸引國際高端人才盡快來港工作。

特別的是，物流和貨運業是跨國營運的國際性行業，國際合作和交流對於吸引高端人才至是不可或缺的。香港可與大灣區政府和國際物流專業組織，例如香港運輸物流學會 (CILTHK)，國際航空運輸協會 (IATA) ，波羅的海國際航運公會 (BIMCO) 等合作，開展聯合研究項目、國際會議、交流訪問、招聘和培訓等活動，吸引國際高端人才來港工作和交流經驗。

經特區政府和企業大力支持和配合，香港已在吸引高端人才方面初見成效，有不少成功例子。例如，香港政府推出了「科技園」和「創新及科技基金」等計劃，吸引不少科技和創新領域的高端人才和學者在港工作和研究。業界還舉辦大型國際性的物流和貨運展覽會，如今年三月香港首次舉辦的國際航空運輸協會世界貨運研討會2024 (IATA World Cargo Symposium 2024)，促進國際交流和合作。

除此以外，香港的物流和貨運業與大學合作，開展了許多合作研究項目。例如，香港理工大學與業界合作，開展了一系列的研究和專案，吸引了許多海內外專業人士和研究人員參與。這種合作研究項目不僅提供了專業知識和經驗交流，也為高端人才提供了發展和就業機會。

吸引高端人才對於香港物流和貨運業的長遠發展非常重要。透過深入了解高端人才的需求和期望，提供專業培訓和發展機會，建立良好的企業文化和價值觀。與高等教育機構合作，制定便捷的稅務和簽證政策，加強國際合作和交流，提供創業和創新支持等，香港可以吸引更多高端人才推動物流和貨運業的持續發展。借鑒成功經驗，不斷學習改進和創新，為香港的物流和貨運業創造更多有利條件，匯聚人才，發揮所長，成就輝煌!

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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