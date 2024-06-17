筆凱．傑語｜發展教育樞紐，此其時也

最近國際高等教育評級機構QS公佈世界大學排名，香港的五所世界百強大學排名躍升、百尺竿頭更進一步，實屬可喜可賀。該排名除了印證香港院校的研究、教學、畢業生表現、國際合作等指標維持高水平以外，更印證了香港發展爲國際教育樞紐、吸引全球人才的潛力。



撰文：郭凱傑



去年政府於施政報告提出將香港發展為國際高等教育樞紐，引來社會不少迴響。高等學府不單是培育人才的地方，更是文化輸出的載體、吸引人才的磁鐵。世界多地青年對於到歐美留學多年來趨之若鶩：這些院校不但能對全球人才擇優而取，輸出文化及價值觀，畢業生更會有不少留在當地就業，落地生根。香港是否具備歐美等地的條件吸引國外人才？諸如港大風波等影響國際聲譽的事件固然要避免，但要發揮教育樞紐的功能，首要的工作還是提升院校乃至課程的吸引力。

筆者四月到上海出席QS高等教育峰會作分享嘉賓，有幸與衆多國内外院校代表交流。不少到内地辦學的國外院校都富有自身特色，在如音樂、戲劇、或者商業等領域有著獨特的歷史及優勢，能吸引國内外專才就讀，香港可以借鑒一二。在現今越加激烈的競爭之下，傳統課程越來越難突圍而出；反觀香港在十四五規劃、八大中心的背景下有着充裕的條件發展衆多特色課程。例如，最近國家的航天員選拔工作就選取了一位來自香港的載荷專家，掀起一股航天熱；香港在航天工程的研究領域有不少成就，去年才有首顆港製衛星升空，爲何不趁機拓展航天課程？當然，這只是其中一個例子，諸如藝術、知識產權、運動管理、中醫藥、海洋安全，在目前的國家戰略佈局之下都大有可爲！

上述課程對於培養多元人才而言非常重要，但部分並非由傳統的綜合型大學提供、而是涉及專注於特定領域的自資院校。不過，後者無論是學術能力、規模、還是各項配套都與傳統大學差距甚遠。當目標為吸引國際青年人才，宣傳能力跟配套設施都十分重要：留學生首先要知曉香港有此等課程，來到香港更要有可負擔的住宿設施等助其融入香港生活。

香港發展教育產業可謂天時地利人和俱備、只欠東風，政府需好好把握，令全球人才聚集香港。(資料圖片)

香港的院校未有在國際舞台上大規模宣傳，非不能也、實不為也。對於院校而言，借助香港品牌，多年來在内地招生相對容易：數場活動已經能招攬成百上千的申請人，相對到東南亞乃至中東，其相對成本要高得多。問題在於，長此以來香港的國際生源逐步單一化，對香港作爲留學之地的吸引力有害無利；而且當競爭加大、内地本身也面臨少子化問題的時候又該如何應對？從政策而言，需給予適當誘因及支持，鼓勵院校更積極拓展課程生源，方能令香港的教育品牌變得可持續。

香港正處於轉型的關鍵時期，而相比起金融，人才更是百業之母。目前香港發展教育產業可謂天時地利人和俱備、只欠東風，政府需好好把握；令全球人才聚集香港，才能進一步推動香港乃至大灣區的未來發展，發揮香港所長、貢獻國家所需。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。