筆凱．傑語｜夜經濟應首重社區而非旅遊

來稿作者：郭凱傑



五一黃金周的城中熱話，莫過於到港旅遊的人次、夜經濟、煙火匯演，乃至衍生的旅遊業發展。在世界各地政府想方設法為經濟注入新動力的背景下，作爲疫情前佔GDP達4.5%（2018）、但在多重打擊下僅剩0.4%（2022）的旅遊業，自然成爲重振經濟的重點之一。然而，夜經濟是否對症下藥？不論是本地人還是遊客的消費模式已經改變，延長營業時間又是否代表消費會重臨？

夜經濟一詞源自上世紀70年代英經濟學界，現今在内地、台灣、乃至多個國家都大行其道。夜市販售的離不開飲食、服飾、紀念品等；每一個夜市的起源以及吸引力都離不開當地社區的特色。如到台灣逛夜市總離不開蚵仔煎、香雞排等地道美食；英國波羅市場除了鴕鳥蛋、山雞肉等英倫美味外也有各種特色紀念品攤檔、新鮮蔬果等。可見每一個夜市的形成都與當地的生活文化息息相關、難以一蹴而就；如不弄清各地夜經濟的成功之道就照辦煮碗，難免有東施效顰之嫌。

對於青年而言，市集的形成其實是創業及生活多元化的機遇。對於一個不喜歡傳統「9-6」職業階梯的「斜槓族」而言，他們可以在日間追尋其他興趣（如文藝創作）、晚間透過小商店爲自己創造收入；對於摩拳擦掌創業的青年而言，無論是設計了新的餐飲還是各種手工紀念品，都可以透過市集以最低廉的成本接受市場的考驗，無需直接投入大筆資金進行商鋪租賃等投資。關鍵在於，政府進行夜經濟規劃的時候是否具備這種思維，而不是單純放眼GDP增長？

香港曾是商販遍地的不夜城，逐漸沒落實際上是政策有意爲之——例如政府在1972年已經停發新小販牌，其後小販逐步去世或交還牌照，政府也一直從嚴執法，夜經濟不再實屬理所當然。為今之計，要振興夜市必須先振興社區；要振興社區則必須從政策上給予空間，讓特色商鋪重新扎根社區乃至人們的心中，不再遍地連鎖名店。煙火正是一例：只需政府放寬規例、允許民間在指定地點不需許可證進行燃點，自然有人天天放煙火，何須政府花費公帑？現今青年有的想要開小食店、有的想要開髮廊、有的想要開手工藝店，社區内有否空間讓他們突破諸多成本、牌照的限制，讓他們的創意在每一區百花齊放，進而吸引本地以及外地遊人？

對於遊客而言，市集是了解當地歷史文化、風土人情的鑰匙。也因此，千篇一律的商場名店對於大多數遊客而言已經失去了吸引力——相對於到尖沙咀廣東道的名店排隊，遊客寧願追蹤小紅書攻略到油麻地警署「打卡」。遊客並非不具備消費能力，而是更重視異地歷史文化的體驗。辦好本地文化特色，自然能夠吸引遊客；提高消費是理所當然的下一步，卻不能操之過急。

實際上，筆者認爲辦好社區經濟的意義遠大於吸引遊客：一個限時限地的市集，賣魚蛋燒賣又能為GDP帶來多大貢獻？對比提振一時的消費，政策更應聚焦於拆牆鬆綁，讓民間創意在社區再現活力、青年對社區發展重現希望、提高主人翁意識。當本地人習慣到該市集消費，對於外地人而言才是具有「本地特色」的打卡點；當廟街夜市的鄰近居民每天晚上習慣到街上吃「煲仔飯」的時候，遊客才能從那一碗飯吃出香港的人情味。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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