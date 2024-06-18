來稿｜公務員年年加薪合適嗎？

每逢6月，全港公務員都會收到喜訊，就是按年按級劃一加薪。今年在公務員朋友間又廣泛流傳那張人工表，而且除了公務員外，資助機構和輔助部隊等都獲同一待遇。在連登、Telegram 和不少 Whatsapp 群組中，不時都有公務員招募的群組，往往都是上千上萬的訂閱和討論，主因就是，公務員的福利和人工優厚，吸引不少人加入。那麼，到底公務員年年加薪合適嗎？



撰文：張景宜



筆者認為，如同政府所言，加薪要看每年的薪酬趨勢調查結果、香港經濟情況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求及公務員士氣，而當中，最重要的都是公務員士氣和流失率。一些不是太懂薪酬結構的評論，總是看着公務員的人工作批評，往往忽略了公務員沒有花紅和年終獎金，不少中低層公務員，可能做了二十多年，也停留在3萬以下的水平，交稅後其實所餘無幾。同樣地，中高層公務員，即使是拿着 Point 34，以及合資格獲得房屋津貼，對比私人市場，人工就是打了個 85折的。

不少部門近年需要大幅加開公務員職位，既是人手安排需要，工作範疇擴充，同時因為公務員人工和升遷不夠吸引。有評論指公務員「做又三十六，唔做又三十六」，其實這個文化已經不復再。筆者一些政務官、工程師、行政主任的朋友，都是天天做到晚上十時，在辦公室訂個快餐就算。

未來公務員薪酬的調整和修正，倒是應該學新加坡那樣，引入花紅制和訂立 KPI，加強培訓及增加中層招聘，例如開放總主任、高級主任等崗位，並且在現有機制下，加入每年兩周的國情班或是大學進修，讓公務員獲得就業滿足感和持續進修。

同時，在未能在財政年度調整人工結構下，要留住人才，不如在交通津貼，家庭福利入手，例如提供一定金額的高鐵票，引入房屋低息貸款，以及考慮讓公務員到公營機構進行交流和旋轉門就業計劃，變相容許公務員探索不同的發展空間。

加有所值是一個概念，正如在私人市場，擔任銷售和前線人員可以拿幾個月花紅，年輕人表現好可以拾級而上等。因此，公務員薪酬和人工不能看得太表面，最重要是客觀審視，同時公務員事務局要與不同部門首長多交流，不能一刀切按預算，停止招聘及不再開新位。否則，只會有更多人離職，同時打擊現有體制內的精英和勤奮上進的一群。

本文作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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