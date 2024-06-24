紫荊黨｜排行榜折射出的香港

作者：周小稞



不時被不同人士唱衰的香港越來越似內地的中產階級，表現出越來越明顯的「焦慮感」，而越來越「玻璃心」一般的素質也讓香港對外界的各類看法更為在意，對外界的各類排名尤為敏感。剛剛瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布《2024年IMD世界競爭力年報》，香港的排名從去年全球第7位回升至第5位。一時間全港為之振奮，一眾高管從財政司副司長到商務及經濟發展局局長、運輸及物流局局長與發展局局長，紛紛在社交平台上撰文，對這一排名提升予以積極回應，指過去一年來政府的施政努力獲得外界認同，香港發展前景靚麗。

IMD的競爭力排名基於對「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」、「基礎建設」這四大範疇的評定。在最新的年度評定中，香港的「經濟表現」排名上升25位至第11位，「營商效率」上升4位至第7位，「基礎建設」上升4位至第9位，只有「政府效率」下跌一位至第3位。筆者無意唱衰香港的競爭力，畢竟在新加坡高居榜首之前，香港也曾長時間獨佔鰲頭。筆者也無意抹殺政府的施政努力，畢竟過去一年政府為了促進香港的經濟發展可謂盡心盡力。但客觀講，我們的經濟表現、營商效率和基礎建設在過去的一年中真的取得了排名所展示的改善與進步嗎？相比於基本面的變化，排名的提升可能更多的是認知上的改變。就這一點而言，筆者要肯定特區政府更有成效的對外溝通，講好了「香港故事」。

相比於IMD競爭力排名引發的政府積極回應，前不久的另外兩項排名卻基本上遭到了政府的無視。這兩項排名，一是美國一家咨詢機構發佈的《國際住房負擔能力》年度報告，一是人力資源管理咨詢公司美世發佈的《2024年全球生活成本排名》。在這兩項排名中，香港都拿下了第一名，成為全球房價最難負擔的城市和全球生活成本最昂貴的城市。這樣的結果可能出乎了部分香港人的預料之外，畢竟香港的房價過去一年已下跌一成以上，更較三年前的歷史高位回落了25%。在不少人眼中，現時的香港房價不是太高了，而是被低估了，以至於特區政府幾個月前果斷祭出撤銷全部辣招的狠招，希望穩住政府眼中跌得已經有些不合理的香港房價。但最新的這兩項排名無疑再次給了特區政府當頭一棒：香港的房價雖然跌了不少但仍然高不可攀，這樣的房價又怎能留住人、引來人呢？

另外一項讓香港為之鼓舞的排名則是前不久QS發佈的最新世界大學排行榜。香港的六間大學排名都出現了不同程度的上升，三間大學進入全球Top 50，五間大學進入全球Top 100，香港大學更是創記錄地升至全球第17位，超越了普林斯頓、耶魯、清華等一眾名校。這對於一座七百多萬人口的城市而言無疑是一項引以為傲的榮耀，港大、中大、科大、香港理工都第一時間發佈了新聞稿，政府也指有關的排名結果為香港發展成為「國際教育樞紐」增添了信心。不過在QS的另一項排名中，有五間Top 100大學的香港卻只能位居全球最佳留學城市的第22位，遠不及排在第二和第三位的東京與首爾，而背後的罪魁禍首不出所料正是高昂的生活成本。與此同時，學生能力國際評估計劃（PISA）也公佈了2022創意思維評估結果，香港中學生的平均分只有32分，不及國際平均水平的33分，為正積極推進創科轉型的香港澆了一盆冷水。

還有兩項排名也是香港社會一直關注的，那就是全球最佳機場的排名和全球貨櫃碼頭的排名。今年4月份航空界研究機構Skytrax與航運界研究機構Alphaliner相繼發佈最新的排名。香港國際機場由去年的第33位大幅回升至第11位，雖然進步顯著，但香港國際機場在2021年前的排名都沒有落在10名以外，在2011年前更是高居全球榜首。至於香港貨櫃碼頭吞吐量也是排在全球第11位，是史上首次跌出十大，吞吐量只有第一名上海港的三成，按年更是下跌14%，是前15大港口中跌幅最大的。對於首次跌出十大，運輸及物流局頗為緊張，表示在另一家更為權威機構的排名中，香港貨櫃碼頭吞吐量仍排在第十位，並指出本港航運綜合實力按照波羅的海國際航運中心發展指數計仍居全球第四位。

最後當然還有國際金融中心的排名。在鬧出「國際金融中心遺址」的笑話後，香港各界對國際金融中心的排名也變得極為敏感。最近一家內地的研究機構發佈了2024年度《國際金融中心指數100強》，香港重回「紐倫港」的行列而位居全球第三位。這本來是一則好消息，但可能是因為排名機構缺乏知名度，有關的排名並沒有引起香港社會的關注。反而是一家英國機構在今年3月份發佈的《全球金融中心指數》獲得了香港社會的認同。在那份評估中，香港雖然排在新加坡後居第四位，但得分僅僅比新加坡少了一分，這讓不少香港人鬆了一口氣。

對各種排行榜的積極關注本身並不是一件壞事，它至少反映出香港人的不甘心，反映出香港人對自己在國際上地位的在意，畢竟當年的香港也如現時的新加坡一樣在各類排行榜上有著靚麗的表現。儘管香港的地位確實出現了不同程度的下滑與跌落，但香港的整體實力與綜合競爭力仍然可以傲視全球絕大部分城市經濟體，香港無須妄自菲薄。重要的是，香港不要過度在乎排行榜的上上落落，而應聚焦如何改進自身以重現輝煌。最後筆者借用傅斯年先生的一句名言並作修改後贈予香港的為政者：上達天庭下基層，腳踏實地做事情。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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