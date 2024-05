紫荊黨｜打造「小而有為」政府　重塑「自立自強」社會

來稿作者:周小稞



在立法會剛剛舉行的《財政預算案》辯論會上,多位議員指出公務員開支過高,希望減少政府人手編制。對於這樣的呼聲,政府之前其實也都有過一些積極回應。負責檢討公務員薪酬並提供調整建議的公務員薪常會前不久就主動終止公務員薪酬水平調查的第二階段工作,以免基於此的調整建議引發社會非議。而公務員事務局也表示,公務員編制從 2021/22 年度起就維持零增⾧,目前的公務員編制已經減少了一個百分點約兩千個職位。不過公務員事務局又表示,目前公務員隊伍的空缺高達10%約兩萬個職位,政府將加倍努力招募以填補空缺。言下之意,公務員的編制是合理的,當前的挑戰不是編制多了而是招不到人。

但問題是,香港目前的公務員編制真的合理嗎?要知道,即便在空缺 10%的情況下,香港的公務員實際人數也高達十七萬多人,是新加坡公務員隊伍的兩倍,而香港的人口僅僅比新加坡多了三成。眾人眼中不合理的公務員規模之所以在政府眼中成為合理,就是因為在政府看來這麼多年來公務員編制都是這個規模,因此目前的規模也必然是合理的。類似的邏輯也常常被政府用來回應其它方面的政策爭議。譬如說,對於有議員質疑沙田 T4 公路的造價過於昂貴,政府的回應就是:有關造價是基於以往類似工程做出的預算,不存在造價過高的問題。

雖然政府在不知不覺中變成了一個「大政府」,但「大」不代表「強而有為」,政府近期在垃圾政策上的一系列表現就著實讓大家為政府的施政能力捏一把汗。由於涉及到千家萬戶以及觀念與行為的養成,垃圾處理實非易事,需要政府⾧時間的教育、督促與落實,不僅要投入不菲資金,更要投入大量時間與精力。但從政府近期推出的垃圾收費與走塑政策來看,政府有關部門顯然忽視了這些挑戰,急於求成,試圖一步到位。他們考慮更多的不是政策對民眾或社會的影響以及最終的成效,而是對自己而言是非簡單省事,就如以往總是簡單劃一地派發消費券而從不考慮哪些民眾應該派多些,哪些民眾應該派少些,因為這樣做最省事。

政府一步步變得臃腫而無為,香港社會也不遑多讓,一旦遇到什麼困難與挑戰,第一時間就想到政府能不能夠給予幫助、中央可不可以施以援手。面對疫情後的北上消費浪潮,相關行業紛紛向政府求助,政府也不遺餘力地出點子,想辦法,出錢出力搞盛事經濟,但業者自己又有多少在努力改善自己的服務短板、提升自己的服務性價比呢?回歸以後,中央為了給香港撐腰,不知道推出了多少惠港政策,就連港珠澳大橋都不讓深圳接進以確保香港的利益。最近中央政府又在醞釀並正陸續推出新的惠港政策。港英時期,英國作為宗主國有推出任何惠港政策嗎?香港戰後的經濟奇跡靠的全是港人自己的自強不息,靠的全是「徙置區內婆婆與孫兒穿塑膠花、兒子到地盤開工、兒媳去製衣廠車衣」的「獅子山」精神。

應該承認,懶惰是人類的天性。誰不願意風花雪月、養尊處優呢?人性如此,社會如此,政府亦然。如果沒有嚴格的自律與嚴謹的制度加以約束,滑向臃腫、肥胖,變得無為、躺平也就在預料之中。回歸以後,香港的財政狀況曾⾧時間處在豐裕狀態,但由於缺失嚴格而有效的財政紀律,自肥、大撒錢、投人所好、討民眾歡心等也就逐漸成為常態,於是就有了高得離譜但在政府眼中仍屬合理的工程開支,就有了被越來越多⾧者免費領取導致的失控的公共福利金增⾧。而回歸以後來自中央的關懷甚至溺愛更是對這樣的趨勢起到了推波助瀾的「反」作用。有了中央與內地這樣的大靠山,誰還願意「苦」自己呢?在「一國兩制」的框架下,處在「行政主導」地位的特區政府也因為有效問責機制的缺失而開始隨波逐流,沒有了動力,沒有了方向,更沒有了逆流而上、擊楫中流的勇氣與膽識。

當前的香港正處在幾十年未有之大變局中,不僅外部的環境正在發生深遠的變化,而且內部的結構也在經歷質的調整。經濟面臨增⾧與轉型的巨大壓力,財政陷入入不敷出的赤字狀態,民生則仍受困於高昂的樓價與租金以及不健全的社會保障體系。⾧期受西方文化侵染的香港都熟知這樣一句話:「God helps those who help themselves」。自助者天助之!僅僅靠中央與內地的惠港政策,香港即便暫時好轉但也無法真正擺脫危機。無論是政府還是社會,都必須盡快跳出多年來形成的「舒適圈」。繼續這樣被動消極、隨波逐流、等待施捨,香港的沉淪只會來得更快。

特區政府要放棄以往形成的錯誤錨定,真心聽取民眾與社會的呼聲,認真檢討目前政府的行政架構,明確政府的職責範圍,優化相關的人員配置,確實將問責落到實處,該降薪的要降薪,該裁減的要裁減,該獎勵的要獎勵,該處罰要處罰。特區政府也要從制度上避免福利化社會的傾向,每個人與每個群體都為自己的行為負責,政府不應該越俎代庖,所有的政策也都應該以激發社會活力、實現社會公平為出發點。至於中央政府也要「狠」起來,在「一國兩制」框架下,既要扮演「慈母」的角色,更要發揮「虎媽」的功能,以幫助香港打造「小而有為」的政府,重塑「自立自強」的社會。這樣的香港才會昂頭挺胸,並贏得外界的尊重。

