紫荊黨｜不只是學費問題：香港大學教育體系亟需全面審視

來稿作者：石磊



特區政府日前（6月20日）公佈大學教育資助委員會資助大學公帑資助課程在2025至26學年到2027至28學年的學費水準逐年提高，三個學年平均每年增加5.5%。

值得一提的是，這是香港的公立大學本地生學費27年來首次調整，引發全城熱議。政府如此動作的最大理據，是自身財政問題，以及要執行「財政紀律」。政務司司長表示，政府的目標是資助本地大學生學費約82%，而現如今由於本地生學費的長年凍結，資助份額已接近90%，因此會調整，但目標只是將份額降低至82%，因此幅度不會很大。政府還說，對調整大學的本地生學費態度一直十分謹慎。總而言之，意思就是請市民朋友放心，調整不會令市民無法負擔。

筆者不瞭解政府的決策過程，以及類似的決策宣佈會否經過公共關係方面的專家建議。因為這些表態加起來可謂是漏洞百出。試舉幾例：

1、政府對調整大學的本地生學費態度一直十分謹慎，因此27年沒有加過大學學費嗎？可是27年都沒有動作的大學學費，如今雷厲風行，連公眾諮詢也未做過，就要馬上成為現實，兩廂反差巨大。如果說之前27年不調整是十分謹慎，現在的雷厲風行是否意味著政府不再謹慎？如此幅度的政策調整，不經公眾諮詢，即便合法，是否合乎情理？

2、政府倒也坦誠，承認了財政赤字是推動這項決定的一大原因。可是政府也說了，調整目標只是要將現在資助本地大學生將近90%的學費降低到82%，而且還不是馬上能做到，得分三年。那這個調整能節約多少庫房？

3.、果說，政府現在的財政赤字問題是廣泛的，因此凡是政府有所開支的領域，都要多多少少作出調整，以顯示「共克時艱」。那請問公務員工資為何又要漲3%？把公務員工資增加和大學學費增加放在一起看，只會令政府更加難堪。

4、另外，教育局局長也說，希望可提前一年公佈加學費，讓社會有時間適應；另一邊廂，院校或可增加獎學金等協助學生，至於學生資助辦事處，則會按日後學費調整，增加學生津貼和貸款。如此語焉不詳，更為社會不同意見「添磚加瓦」：增加獎學金、學生津貼和貸款的原則會是什麼樣，是為了讓成績達到一定標準的學生，大學綜合成本不會有大的變化呢？還是說讓家庭經濟條件低於一定標準的學生，得到這樣的待遇？

而擴散討論，香港各公立大學的高級行政職務和學術教職人員收入是世界第一，這方面歷年增長，累計相當驚人。如果說學術教職人員的調整比較複雜，那麼我們先聚焦于高級行政職務。近期，香港大學校委會、校長和副校長的風波沸沸揚揚，而意外向人們揭示了一個現實：香港大學現在容許最多9名副校長，但近年來由於領導層內部不同意見，其實2019年以來長期以4名副校長運作。而與此同時，港大歷經社會風波，新冠疫情，管治危機，還能在國際高校排名上有不俗表現。這是否意味著如此多「副校長」本就是一種浪費？公立大學副校長的薪金水準不如大學校長透明，但肯定也是極高的，大概率是年薪500萬港幣以上。少4個副校長的大學還能正常運作且排名上升的話，這4個空缺有必要嗎？

推而廣之，其他高級行政人員情況如何？在2003年，當時香港政府同樣財政赤字嚴重，需要四處節約開支的時候，當時的立法會資料顯示，除校長和副校長外，香港的公立大學內最高授薪行政人員往往是財務長，薪金水準明顯超出政府同級機構財務主管水準（香港審計署2003年3月31日檔，編號C40CH10）。筆者查不到這篇報告的後續。時至今日，平心而論，在香港公立大學內，行政人員薪水水準明顯高於政府同級機構同級職位水準的情況，是改善了還是惡化了？筆者不知政府公務員對自己的年年加薪理直氣壯，是否至少部分原因是來自于此？

筆者認為，即便要調整學費，也應該借此機會，先從結構性調整方向開始思考。香港的本地生大學學費是整齊劃一的4.2萬港幣（全日制入學，現學費，非調整後數字），而若要切實依據「學費收回比例」來調整學費，不能不考慮各個大學專業的授課成本的差別，比如需要專門器具和處所的醫學系。

另一方面，香港貧富差距十分明顯，而且久已有之。富人家庭第一選擇是海外升學，第二選擇往往就是香港大學和香港中文大學的法學院和醫學院。這兩所學院完全有空間制定學生家庭收入為基準的，有區分的學費標準。

再者，現在大學的學習是否應鼓勵交叉學科學習，讓學生更自主自由地基於自己的興趣、學習能力和對未來就業市場的預期，打破各個課程的隔閡，更加自由地選擇跨專業的科目來完成大學學位？比如人工智慧技術已經對幾乎所有專業領域，包括歷史系、文學系等，都形成了新挑戰。不論科目、院校，似乎都需要和這項尖端科技，以及未來可能派生的，更多類型的科技工具去融合，對話，合作。香港的大學是否應前瞻性思考，考慮推廣按學分計算學費的方式，修夠120學分即可畢業的新體系？

若如此做，學分的定價權可以放到各個院系，更加貼近真實成本水準，而亦令學生得以「豐儉由人」。對於確有興趣及天分，而家庭財務能力有限，需要津貼、獎金支援學習的學生，也是各個院系更能準確識別，相應的行政流程也可以做到更短。如此，豈非一舉多得？

總結而言，香港特區政府此次調整大學學費的決定，雖然出於財政考慮，但政府在制定重大教育政策時，應該更多地聽取各方意見，進行充分的公眾諮詢。單純提高學費而不進行全面的教育體系改革，忽視了教育政策制定應有的全面性和前瞻性。不僅無法解決根本問題，還可能帶來新的社會矛盾。我們應該借此機會，重新審視香港高等教育的未來發展方向。香港的大學教育，這個香港經濟面臨諸多挑戰仍然星光不減的明珠，方能更好應對未來的挑戰。

作者石磊是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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