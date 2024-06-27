香港新方向｜如何讓高才真正在港落地生根

來稿作者：劉暢



近年來，特區政府大力推動「高端人才通行證計劃」（簡稱「高才通」），以吸引海內外高端人才來港發展。從目前的數據來看，計劃初步取得了亮眼的成績。大量高學歷、高收入的人才湧入，不僅為香港的人口結構注入新鮮血液，更為各行各業輸送了寶貴的人力資本，為香港經濟發展增添了新的動力。與此同時，隨著眾多高才子女的來港就讀，也在一定程度上緩解了本地學校收生荒的困境。

然而，隨著首批「高才通」簽證即將到期，社會各界更加關注這些「香江新丁」能否真正紮根香港、安居樂業，而不僅僅是「過江龍」。畢竟，人才的流動性很強，如果我們只是把他們「搶」到，卻留不住，無法讓他們在港創業就業，那麼再多的人才也只是「鏡中花、水中月」，無法為香港創造真正的價值。

對於有意在港創業的高才而言，雖然特區政府已經提供了一些諮詢服務，但在實際創業過程中，他們仍面臨諸多現實困難。例如，開立銀行帳戶程序繁瑣耗時，有創業者註冊公司後3個月都未能完成開戶；資金如何來港、跨境支付效率低下等問題也困擾著不少創業者。此外，許多高才對如何利用自身資源進入數碼港和科學園等創新孵化器缺乏了解。因此，政府應與加強與金融機構的合作，簡化新成立企業銀行開戶流程。同時，繼續加強舉辦針對高才創業者的政策宣講會，提供創業咨詢服務，包括香港創業環境、政策法規和資源渠道，减少信息差，提高創業成功率。引導高才創業者加入數碼港、科學園等創科平台，提供孵化服務、技術支援、投資對接等，為新興企業融入香港的創科生態圈做出更大的努力。幫助高才更好地利用香港的創業環境。這不僅有利於高才創業成功，還能為本地專業服務業帶來更多機遇。

對於有意在港就業的高才，特區政府更要主動作為，下好「相親相愛」的棋。一方面要搭建高效的人才資訊服務平台，精準挖掘高才的學歷、技能、經歷等背景特徵，推薦適合的崗位，實現人崗精準匹配，讓每一位高才都能找到施展抱負的舞台。另一方面，還要引導用人單位開闊視野，充分考慮高才的國際背景和資源，為他們量身打造發揮所長的崗位。唯有讓高才各盡其才、各展其能，才能最大限度地釋放人才紅利，讓他們心無旁騖地扎根香港，為本地經濟發展注入持續動力。

香港擁有獨特的中西文化融合優勢，教育體系享譽國際。隨著大量高才子女來港，為香港教育界帶來了新的生機。特區政府應抓住這一契機，鼓勵更多中小學、幼兒園參與到「高才通」服務中來。一方面，教育部門可以牽頭開展校企對接，定期舉辦教育資源推介會，向高才家庭介紹香港的優質教育資源，提供「一站式」升學指導。另一方面，也要鼓勵學校做好跨文化融合這篇文章，開展形式多樣的家校互動，協助其子女順利融入本地教育體系。這不僅有助於吸引和留住高才，也能為本地學校帶來更多生源，緩解收生不足的壓力。

眼下，首批「高才通」簽證即將到期，相關延期指引亟待明確。對此，建議儘快出台細則，明確通過創業、就業等合法途徑申請續簽的具體標準，讓高才心中有數。對於因特殊原因未能在兩年內達到續簽條件的人士，可以討論是否給予其一定靈活性，體現人性化關懷。與此同時，對於社交媒體上鼓吹「掛靠」續簽等不實信息，有關部門更要積極應對，加大打擊力度，堅決取締「黑中介」，切實維護香港的良好聲譽。

「十年樹木，百年樹人」。人才是香港賴以成長的核心要素，更是構建未來競爭力的關鍵所在。讓「高才通」真正落地生根，不僅需要科學完善的頂層設計，更離不開方方面面的細緻服務。期待特區政府充分用好這一「金字招牌」，以更加開放的胸襟擁抱四海英才，以更加周到的舉措呵護每一個「香江新丁」，讓人才引得進、留得住、幹得好，讓香港這座人才高地永葆勃勃生機。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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