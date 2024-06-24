來稿｜誰能擔任引進辦主任？

撰文：張景宜



香港要避免被其他城市趕過，賴以生存的辦法就是拼命引入企業、培育本地獨角獸，推動創新發展，這樣才能重新提振經濟，增加招聘，帶動整個生產及服務轉型。



當看到上海和新加坡，以至內地二線城市都全速發展，特區政府設立引進辦絕對是適時和迫切的。在「搶企業、搶人才」的第一階段，確實達到一定成效，有不少內地及海外一線企業進駐，不少也選定了科學園扎根，像寧德時代，奇安信、上海醫藥等，同時，也有海外企業如阿斯利康等選擇在香港設立研發，這些企業橫跨生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等，都是香港未來經濟新動力和主引擎，也完全配合國策推動新質生產力，香港未來年輕人也能多對這些行業進行了解，以後也不一定只選擇傳統行業發展。

引進重點企業辦公室在上任主任約滿退休後，一直未能接班人，筆者認為，有必要把握着現在的勢頭和成果，特首和財爺向立法會再度提交新的提案，把主任和副主任職級往上調。其中很大的原因是，要吸引到如私人市場 CEO、COO級別的人才，絕對需要400至500萬以上的薪金，才勉強能吸引到願意服務香港和政府的人才。

2023年10月4日，引進重點企業辦公室舉行啟動禮。（蘇煒然攝）

我們翻看企業年報，不論是上市公司、跨國企業、公營機構的管理層，大約的薪金連花紅，介乎500至2000萬不等。引進辦主任面對的企業領導，不論是在歐美、中東、東南亞等，都在管理上千上萬的團隊，以及處理過億元的營收。以D6級別來說，在公務員和一般招聘上無疑是高薪也非常吸引，但招聘半年還未有人填補也說明了問題所在。

在香港能夠駕馭和推動這個重要項目，從而繼續積極及專注地引入全球優質投資，為本地經濟在未來一段周期帶來增長和持續效益的有經驗人選其實不少，例如曾經擔任財政司司長的梁錦松、海洋公園董事會前主席盛智文，以及科學園現任行政總裁黃克強等，他們與海外和內地企業交流甚多，也非常懂得業界發展，絕對有助針對不同的目標企業，統籌政府相關部門制定專屬的安排，為企業資金配對，人才登陸等做好計劃。同時，主任和團隊也需要與發展局、各個創科園區，投資管理公司等，在土地和融資等方面，進行度身製造的特選方案，這樣才有動力和誘因，讓企業董事局和高層，選擇在香港開展及擴充業務。

新加坡、內地以及歐洲等地，在人才招募上非常積極進取，筆者友人就曾經獲得法國政府給予五年居住權及十萬歐元的資助，在當地開展生物科技業務。另外，有在中大畢業的電腦工程朋友，獲得新加坡以兩倍人工，把團隊納入園區。更不用說，上海近月猛攻創科和先進產業，希望大規模扶持本地新型工業，帶動經濟增長。

從引進辦團隊這些時期的成果，社會各界和政府也應多給支持多位副總裁在生命健康科技、人工智能、金融科技領域的努力和工作，以及與原有投資推廣署的配置和經驗，未來在議會上盡快多加撥款和提速審批，在現有的計劃和資金後，給予願意來港的海外和內地企業充足的配備，從而真正推動香港成為國際創科中心。

張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。