香港新方向﹒新田科技城｜變土地難題為機遇　探索整村統籌新模式

來稿作者：劉暢



新田科技城的規劃和建設無疑是香港邁向創新驅動發展的重要里程碑，作為北部都會區的旗艦項目，承載著香港創新科技發展和產業轉型的希望，更將成為連接香港與深圳乃至整個大灣區創新生態系統的關鍵樞紐。這個宏偉的計劃，旨在打造一個世界級的創科中心，為香港經濟注入新的活力，推動香港實現真正的多元發展。然而要讓科技城真正成功，除了加快建設步伐，深化深港合作外，更需要在土地政策上進行大膽革新，突破傳統思維，探索更有效、更公平的土地開發模式。

土地政策的挑戰：迴避矛盾，人為製造「城中村」，埋下隱患

新田科技城的發展面臨著巨大的挑戰，其中最為突出的便是土地問題。根據政府提供的經修訂的建議發展大綱圖，新田發展區正中間大片的鄉村被列入了「鄉村式發展」的範疇。面對這一塊地區的收地和發展問題，政府在規劃中對原居民村基本採取「迴避」的做法，僅僅作原址保留，完全不參與發展，相關的鐵路和基建設施也全部「避村而過」。而對於原居民擁有的農地，也僅僅是通過收回土地條例收回，並沒有給予原居民任何參與發展和分享成果的機會。

這種「迴避」矛盾的做法，看似擱置爭議，實則埋下了巨大的隱患。它不僅會造成土地資源的浪費，割裂科技城的整體規劃，更可能在未來形成新的「城中村」問題，阻礙科技城的可持續發展。

（紅色畫圈部分為政府規劃中V部，鄉村式發展）

探索「整村統籌」的全新收地模式

面對這一挑戰，我們或可借鑒深圳的「整村統籌」模式，探索一種更加包容和互利的發展方式。「整村統籌」模式強調政府主導、整個村為主體、居民參與，旨在一攬子解決原居民土地城市化的歷史遺留問題。這種模式可以加快土地整合和開發進程，同時實現政府、企業和個人利益的共享。一方面，可加速推進項目建設，提高土地利用效率；另一方面，也給予原居民更多參與感和獲得感，化解土地開發帶來的矛盾，最大程度爭取民意支持。

「整村統籌」的優勢在於：

提高土地利用效率：將整村土地納入統一規劃，進行綜合開發，避免零散發展，提高土地利用效率，避免出現「插花式」的發展格局。

加速土地開發進程：由村集體出面協調解決村民的訴求，減少收地阻力，加快土地開發進程，縮短發展週期。

實現利益共享：讓村民通過土地入股、物業分紅等方式，分享發展紅利，實現政府、企業和村民的合作共贏。

採用「整村統籌」模式不僅可以更有效地利用土地資源，還能為原居民創造參與發展、分享成果的機會。這種模式被視為城市二次開發的一種全新嘗試，是針對原居民土地的一種新的利益分配模式。對於香港未來發展，尤其是北部都會區的發展而言，原居民土地統籌和開發是一個無法迴避的問題。當傳統手段遇到巨大阻力時，不妨在新區大膽嘗試探索適合香港的新界原居民土地開發新模式和新工具，將「收地」轉變為「共贏」。

香港需要新的土地政策思維

新田科技城是香港創科發展的重要機遇，也是香港融入國家發展大局的重要平臺。要讓科技城真正成功，除了加快建設步伐，深化深港合作外，更需要在土地政策上進行大膽革新，在新田科技城以敢闖敢試的勇氣大膽嘗試，探索出一套實際有效、能夠平衡各方利益的全新土地統籌模式，才能更好地實現政府、企業和村民的合作共贏，為香港的未來發展注入新的活力。

劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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