蔚你講｜註冊局改革成功　社工更上一層樓

來稿作者：林素蔚



經歷近兩個月的風雨，改革社工註冊局終於在立法會獲得通過。作為一名社工出身的立法會議員，筆者由心覺得高興，除了親自為改革投下支持一票，更值得高興的是，註冊局將會一洗以往混亂的形象，提升整個社工界的聲譽更上一層樓，做好市民的「守門人」！

這兩個月來，社會確實有好多討論社工註冊局改革的聲音。筆者亦聽到不少，有支持，有反對。但必須強調的是國家安全是重中之重，是需要社會各界共同維護的，不應該有分歧，更不應該有漏網之魚。在這個由治及興的階段，香港不能亂，更亂不起，如果讓有國安風險的人進入管理層，就如同埋下一顆定時炸彈，「拆彈」則是刻不容緩。在「愛國者治港」原則下，確保所有註冊局成員都是「愛國愛港」是必然的，這也是「守門人」所必須具備的特質。

不過，本次修例期間有聲音指政府和立法會漠視社工意見，改革會削弱專業自主，是否真的如此？數數手指，本身是社工的立法會議員就已經不在少數，在法案委員、立法會大會均充分反映業界意見；而政府在擬定草案時，即使增加註冊局委任人數，整體社工人數仍然佔多，這個做法既保障了專業自主，亦確保社工註冊過程，特別是在需要紀律聆訊時，能公平公正處理。不少社工均向筆者表示，今次改革是有百利而無一害。

此外，亦有調查指修例會讓社工更難為弱勢全體發聲，甚至更加難為人權和社會公義發聲，因為改革是會讓社工更容易踩紅線。這個講法更是完全站不住腳。試問弱勢群體有什麼訴求，是與政府本次修理背道而馳？有何社會工作需要在紅線範圍徘徊？如果一個社工的工作或言論都保持一定的專業性時，仍會被解讀為挑戰國家安全，真是無法想像。因此筆者亦必須強調追求公正、公義，是絕對不會與法律相違背。正正相反，修訂更清晰的工作守則，才可以讓社工更清晰，更好地完成他們的工作，為市民服務。

如今，社工註冊局改組在即，行業發展定必更上一層樓，不過值得注意的是，時至今日，不少社工都認為，該行業只需努力服務好市民，其他便可以不聞不問，但過去兩個月的一系列爭議，正正反映出社工行業有需要提升維護國家安全意識。若政府推出專項基金予相關機構培訓社工，透過國情研習課程及國情班，便可讓業界更好地認識國情，從而在社會工作中，多宣揚愛國、愛港精神，輸出正向價值觀，更好地服務市民。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。