來稿｜香港回歸27週年的青年發展機遇

來稿作者：劉健宇



國家主席習近平在「七一」重要講話強調，要特別關心、關愛青年人，他指出「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。香港青年的發展，事關國家與香港的未來發展。適逢今年是香港回歸祖國27週年，行政長官李家超在今年7月1日發表署名文章「香港回歸以來『一國兩制』實踐取得舉世矚目的重大成就 『一國兩制』巨大優越性不斷彰顯」總結了過去的成就，特別是本屆政府在「青年參與倡議」及制訂了香港有史以來首份《青年發展藍圖》，為香港青年參與政策制訂大開方便而公平之門，亦為香港「由治及興」注入全新的動能。未來，通過恆常化現有的機制，香港青年在「四業」發展及參政等領域，勢必有更好的發展機遇。

藍圖須對接國家中長期青發規劃

行政長官的署名文章提到「現屆政府積極制定了《青年發展藍圖》，清晰訂明未來青年發展的整體理念、目標和舉措」——《藍圖》的制訂，是香港青年的發展方向首次得到本地政府的高度重視。《藍圖》不但彰顯政府對青年發展工作的堅定承諾，同時亦有助引領社會各界一同重視和關心青年人的發展。當局更提出，將按需要不時檢視及更新《藍圖》，並制訂和落實更具針對性的行動、措施和指標，確保能持續回應青年不斷轉變的需要。

值得注意的是，國務院早於2017年印發的《中長期青年發展規劃（2016—2025年）》，就青年的教育、健康、婚戀、就業創業、文化、社會融入與社會參與、維護青少年合法權益、預防青少年違法犯罪等方面，定下發展目標及措施。未來，國家《中長期青年發展規劃》亦將更新，以呼應未來若干年中國青年的發展需要，香港《青年發展藍圖》亦應以對接國家的整體青年發展規劃為宗，定期更新，讓香港青年能夠更好地融入國家發展大局。

倡議計劃有助青年正確參與公共事務

此外，行政長官的署名文章亦提到「（當局）推出『青年參與倡議計劃』，成功吸納更多青年人參與公共事務」。筆者作為第六期青年委員自薦計劃的獲委任人士，十分榮幸能夠以「香港青年獎勵計劃理事會」委員的身份，為香港服務。「香港青年獎勵計劃」是國際獎勵計劃的一員，通過一套國際公認的嘉許制度，讓14至24歲的青年人透過完成章級要求，培養勇於挑戰及堅毅的精神——筆者在弱冠之年，便完成了銅章、銀章及金章的培訓，最終得以在禮賓府獲時任行政長官頒發獎項。

正如行政長官在《2022年施政報告》提出進一步擴大「青年委員自薦計劃」 ，將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用，及選定兩個與地區事務相關的委員會並開放部分名額，讓青年人自薦為委員，鼓勵他們就地區工程、青年發展和公民教育等議題發表意見。這些措施均反映了現屆政府積極開放渠道，吸納有志服務社會的青年發揮所長。

「香港青年獎勵計劃」是一個經費每年以千萬計的青年組織，當中大部份為政府的經常性資助，擔任這一組織的理事會委員，除了讓筆者了解到機構當中的運作，亦可把握機會注入青年呼聲。這些經驗讓筆者深深明白到，正確參與公共事務，透過理性的方法提出意見，既可維持香港的繁榮穩定，亦可不斷完善現有制度，最終讓香港社會得益；同時，筆者亦通過擔任這些崗位，累積知識與經驗，達致個人發展。

作者劉健宇是香港青年獎勵計劃理事會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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