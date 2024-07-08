帶﹒路共享｜與蚊作戰　共享洪荒之力

來稿作者：陳英凝



夏天不僅為大地帶來雨水，也為蚊子帶來繁殖的好機會。在氣候變化加劇，全球登革熱病例激增，巴西感染人數超過500萬，歐洲一些國家如將舉辦奧運的法國在頭五個月亦錄到逾2,600宗輸入案例，令外界開始擔心奧運會引起登革熱疫情。

在香港每年登革熱的個案不多，除了恆常的滅蚊工作，當局每次出現零聲個案後，也會採取適當行動，抑止疫情。近日，天水圍出現兩宗具有流行病學關連的本地感染登革熱個案，很大機會源於一隻白紋伊蚊叮咬了一位已感染登革熱的患者後，再叮咬另一位患者，傳播登革熱病毒。

「齊來把蚊滅，預防登革熱」香港人耳熟能詳的宣傳口號，但放諸世界卻可能是新鮮事物。由於出現登革熱大爆發，中美洲國家洪都拉斯於5月31日宣布進入登革熱緊急狀態，該國單在2024年頭20星期，已錄超過23,000宗登革熱個案，對公營醫療體系造成沉重負擔。

為了向洪都拉斯提供及時支援，共享基金會在6月中再次派出團隊及攜同抗擊登革熱的物資赴洪都拉斯救災。這些物資包括滅蚊燈、滅繩紙、快速測試劑、蚊帳及大量宣傳教育材料。基金會的義工團隊更到當地不同醫院安裝物資及向當地醫護人員講解物資使用方法，確保資源用得其所。

共享基金會主席梁振英及總幹事陳英凝教授在洪都拉斯進行家訪。（相片由作者提供）

在醫學昌明的時代，人類尚未發明專門治療登革熱的藥物，亦沒有成人可接種的疫苗，所以虎蚊雖小，可能是病毒泉源。登革熱病毒分四種型號，意味著每一個人有最少四次感染登革熱的風險，重覆感染同一型號的病毒不會導致重症，惟感染不同型號的登革熱大大提升致命風險。不幸地，洪都拉斯卻正面對四種病毒的挑戰，當地醫護人員指出過往常見的是三型病毒，而今年主要流行的卻是二型及四型，情況令人擔心。

現時，當地醫院更以貨櫃形式臨時興建了一些「方艙」病房，以應對疫情，情況與香港在新冠疫情時的方法異曲同工。由於當地缺乏快速檢測劑，病人可能要等一天或者數天才確診，往往導致患者病情變得嚴重才獲得治療，所以基金會捐贈的快速檢測劑絕對是他們抗疫的「及時雨」。

是次救災項目也應用了大眾熟悉的「預防勝於治療」及「早確診，早治療」原則，基金會捐贈的滅蚊燈及滅繩紙是從源頭滅蚊做起；宣傳材料亦希望當地人注意蚊患，做好預防措施；快速檢測劑加強篩查效率；蚊帳則起切斷傳播鍵的功用。基金會早在今年一月在東帝汶試行這套方法，初步結果顯示成效良好，居民支持度極高。

共享基金會主席梁振英及非洲項目總監杜沛欣在項目點佈置蚊帳。（相片由作者提供）

事實上，現時滅蚊方法很多，常見的化學手段如使用滅蟲噴霧有一定成效，但也有指出滅蟲實用效果對居住在城市及郊野的環境也存在差異，更有機會對高健康風險社群如皮膚或呼吸系統對化學敏感人士誘發不良身體影響。

除此以外，近年有科學家使用基因變種技術改造蚊子基因，將其與可傳播病毒的蚊子交配以杜絕他們後代為目標，但令人擔心是生物手段在實際社區效果，以及長遠對生態影響存在很大的未知數，科學界大多採取觀望的態度。

未來兩年，除了太平洋邊陲的東帝汶外，基金會已向在東南亞的中老鐵路以及中美洲洪都拉斯的蚊子全面開戰，其中基金會已向洪都拉斯捐贈價值約2,600萬港元的物資及定期派出團隊，使出洪荒之力協助當地抗疫，發揮共享及人道主義精神。

共享基金會總幹事陳英凝教授與洪都拉斯衞生部部長帕雷德斯合照。（相片由作者提供）

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者陳英凝教授是共享基金會總幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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