陳英凝｜一帶一路千里之遙　民心相通近在咫尺

「陳教授，我很想跟你到貧窮國家及地區參與人道救援工作，但找不到機會，可以怎樣？」人道救援工作的魅力歷久常新，一代又一代的醫科生（包括筆者當年）也深深被到天災人禍現場及戰場救死扶傷的使命感吸引。廿多年前，筆者在年青時有幸走到前線參與人道救援工作，既是偶然，也是命運使然，而我一直最大的心願就是將人道救援工作與精神傳承下去，讓我們的青年人可以不用長時間離鄉別井，也可參與這項有意義的工作。



來稿作者：陳英凝



十年前，國家提出「一帶一路」倡議，共享基金會於五年前應運而生，結合內地及香港民間力量，踐行「一帶一路」倡議的「共享」及「民心相通」。作為香港成立的全國性國際人道醫療非政府組織，共享基金會透過在「一帶一路」國家開展人道醫療項目，為內地及香港青年人提供參與人道救援工作的機會，使香港人參與「一帶一路」或人道救援工作不再是遙不可及的事情。

互聯互通環環相扣 民心相通不可或缺

「一帶一路」倡議提出十周年，旨在促進中國與參與國家或地區的政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通。然而，大部分國家或地區是港人不熟悉的發展中國家，導致港人不太熱衷參與「一帶一路」工作。事實上，除了國家及中國企業為「一帶一路」國家鋪橋起路，促進當地經濟發展外，要拉近國與國關係關鍵在於民心。「國之交在於民相親，民相親在於心相通。」除商界在國際項目投融資，離岸人民幣業務、專業服務支援和經貿交流合作等各方面積極參與外，香港在一國兩制的優勢下，具備完善的制度及人才優勢，絕對可以建立專為「一帶一路」國家服務的非政府組織，一方面為香港普羅大眾提供參與國家戰略的平台，另一方面亦透過不同項目促進文化交流，實踐民心相通。

港生實地參與 破天荒學術醫術文化交流

共享基金會自2022年9月起已在老撾、柬埔寨及吉布提開展「消除白內障致盲項目」，至今已完成超過4100例免費白內障手術。在今年9月底，基金會將啟動西非毛里塔尼亞及塞內加爾的項目和重啟東非吉布提項目，協助全球各國患者重見光明，以醫療援助與各國建立友誼，助力民心相通。基金會的「大學生考察及實習計劃」從2019年至今已有多過50名香港大學生曾參與相關培訓。這計劃在今年9月初更伸展到海外大學，3名分別來自牛津大學、劍橋大學及香港大學的實習生被派到柬埔寨波羅勉省實習，負責協助分流病人、為病人做術前問卷及家訪病人等，實地體驗及了解項目的運作及應用所學的技能。眾多香港學生與內地醫療隊共同在異國生活工作，不僅是一個破天荒的學術、醫術及文化交流，更是內地與香港的革新合作，組成團隊與當地人工作及交流，共同實踐一帶一路的「共享」精神。

或許香港離「一帶一路」國家千里之遙，但參與民心相通的工作卻近在咫尺，只要對人道醫療援助項目有興趣，而且願意在發展中國家刻苦的環境工作，共享基金會絕對歡迎各位有志之士參與。香港一帶一路高峰論壇將於月中舉行，聚焦經貿合作，期望新上任的「一帶一路」專員擁有更宏觀的視野，在推動香港參與民心相通有更大作為。

陳英凝是香港十大傑出青年、世界十大傑出青年、國家級傑出教學獎得主及國際知名公共衛生專家，曾擔任國際救援組織領導人，現為香港慈善機構「共享基金會」的總幹事。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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