來稿｜把握機遇融入國家發展大局　工商界共同推動高質量發展

來稿作者：莊子雄



今年是香港回歸祖國二十七周年，「一國兩制」這個偉大的構想，經過多年考驗和實踐，可謂真金不怕洪爐火。行政長官李家超先生在今年七一發表的署名文章指出，「一國兩制」實踐取得舉世矚目的重大成就，長期堅持「一國兩制」，香港必能實現「由治及興」。當下正值國家「十四五規劃」的天時、大灣區的地利、「愛國者治港」的人和的千載難逢時刻。工總認為，香港未來發展的關鍵在於抓住國家賦予的機遇，積極融入國家發展大局，發揮香港「一國」和「兩制」的雙重優勢，做好四個傳統中心、四個新興中心的角色，特別是以新型工業化推進本港競爭力，為國家社會經濟發展作出貢獻。

香港正處於重要的經濟轉型期，正如行政長官提到，香港必須抓住國家發展帶來的歷史機遇。國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，近年特區政府在推動創科發展上投入大量資源，本地創科產業氛圍日趨濃厚，取得豐碩成果及多項驕人成就。為推動香港邁向成具全球影響力的國際創新科技中心，工總將不遺餘力引領創科與工業融合發展，實踐「官產學研投」合作，同時利用北部都會區，吸引更多高增值和高技術含量的產業落戶和扎根香港，推動更多創科合作交流。香港累積的實力加上國家「十四五」規劃及大灣區的機遇，無疑是香港邁向高質量發展的黃金時期。

香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，一直是海外企業「引進來」與內地企業「走出去」的重要平台。香港要穩定發展，必須發揮「一國兩制」獨特優勢，扮演好聯繫國家和世界的「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，發掘更多新方向和新機遇。近年，港商積極參與國內國際雙循環相互促進的新發展格局，以及「一帶一路」倡議建設，積極開拓東盟、中東、非洲及東歐等「一帶一路」沿線新興市場，將產業鏈及市場格局變得更加多元化及具競爭力，尋找新的經濟機遇。

工業家是香港經濟發展的中流砥柱，同時是國家改革開放的重要一環。工總作為工商業界最強導航和最大後盾，一直積極團結業界，配合特區政府政策，增強香港經濟發展動能，並在「背靠祖國，聯通世界」的獨有優勢下，帶領業界把握歷史性機遇，為香港締造更佳的營商環境。工總於疫後復常後，隨即舉辦交流及考察團，去年五月訪問北京拜會中央部委領導，並獲國務院港澳事務辦公室夏寶龍主任接見；此外，去年六月考察越南，以及今年一月考察印尼、泰國兩個東盟國家，並與大灣區、東盟、「一帶一路」沿線的機構及商會簽署多份合作協議，為業界招商引資、拓展網絡，不遺餘力培育年輕創科及工業人才，推動本地先進製造業的發展。本會感謝特區政府近年積極拆牆鬆綁「搶人才」，推行多項政策招攬海內外人才及勞工，以補香港要發展成國際創科中心的人力需求。在國家及特區政府的規劃、定位和政策扶持、業界的合作下，定能為本地經濟注入動力，讓香港經濟能再創高峰。

「一國兩制」的巧妙，在於香港既可發揮自己的獨有優勢，同時亦能積極融入國家發展大局，注入源源不絕發展動能。工總非常感謝國家接納倡議，優化大灣區人才通行及本地製造食品內銷便利安排。國家高度重視及關愛香港，接連推出惠港措施，包括為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件，進一步促進內地與港澳人員的交流交往，提高商貿投資等多範疇活動的合作成效；國家亦與特區政府簽署《關於輸內地香港製造食品安全監管及口岸便利通關合作協議》，為輸往內地的香港製造食品設立便利通關安排，讓更多種類的港產食品可進入內地市場，長遠有助帶動業界進一步升級轉型。多項惠港措施不但體現國家全力支持香港，更是「一國之利、兩制之便」的最佳示範，有助香港繼續保持國際化和多元化，鞏固並提升香港的獨特地位和優勢。

「一國兩制」行穩致遠，香港方能保持長期穩定和繁榮，並讓本地營商環境進一步優化，為香港的未來發展奠下堅實基礎，工總對國家及香港未來的發展充滿信心。展望未來，工總會繼續團結業界，配合特區政府政策，增強香港經濟發展動能，帶領業界把握歷史性機遇，將業務做強做優做大，為推動國家高質量發展貢獻力量。

作者莊子雄是香港工業總會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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