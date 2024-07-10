香港新方向｜香港如何在人文旅遊的賽道上贏得先機？

來稿作者：劉暢



香港，一個現代化的國際都會，擁有林立的摩天高樓、繁忙的金融中心、熙攘的購物天堂，這些都是這座城市閃耀的名片。然而，在快速發展的背後，我們是否漸漸遺忘了她深厚的文化底蘊和悠久的歷史軌跡？

人文之光，照進歷史的長河。漫步在香港街頭，那些古老的建築無不訴說著這座城市的前世今生。位於中環的天星碼頭見證了百年商埠的滄桑巨變，蘇豪區的洋樓承載著東西文化交融的歲月痕跡，黃大仙祠的香火繚繞更顯中華文化的博大精深。璀璨霓虹下的老街小巷，每一條都藏著只屬於這片土地的記憶。這些歷史遺存猶如一座座時光隧道，帶領我們穿越時空，觸摸城市的脈搏，感悟它的前世今生。

人文之光，點亮藝術的舞臺。作為亞洲文化樞紐，香港每年都會上演眾多精彩紛呈的文化盛事。香港藝術節匯聚了四海藝術家，為我們獻上了一場場視聽盛宴。各大博物館更是文化瑰寶的聚集地，香港故宮、M+等地標性文化殿堂讓傳統與當代在此交相輝映。街頭巷尾的塗鴉藝術，以青春的筆觸描繪城市的活力。置身其中，文化的薰陶撫慰心靈，藝術的創造激發想像。文化藝術，已然成為這座城市最動人的色彩。

人文之光，折射人心的溫度。香港的魅力，歸根結底在於這裡的市井煙火氣和人情味。初到香港，最讓我感動的不是摩登的高樓林立，而是街坊鄰裡的熱情好客。嘈雜的街市裡，街坊和小販的問候及吆喝聲此起彼伏，構成了獨特的庶民交響曲。來自世界各地的面孔在狹小的空間裡自在穿梭，多元包容的社會氛圍彷彿一股暖流溫暖人心。這些看似平凡的細節，卻折射出香港最本真、最率性的人文魅力。

放眼全球，隨著休閒時代的來臨，旅遊業正迎來新的發展契機。香港如何在人文旅遊的賽道上贏得先機？

文旅融合，需要深入挖掘香港的歷史文化資源，開發更多富有特色的文化旅遊路線。例如，可以設計以港產電影取景地為主題的「電影朝聖之旅」，讓遊客漫步於《重慶森林》《無間道》等經典電影的拍攝地；也可以打造「老字號美食之旅」，帶領遊客品嘗地道的港式茶餐廳、街頭小吃等。從奶茶到粵劇，從太平清醮到划龍舟，舞火龍和盂蘭勝會，這些項目原來都已經被列入香港非物質文化遺產代表作名錄。這不正是香港人文旅遊的本錢？把人文旅遊發揚，保育，傳承，開拓更多的非遺深度旅遊路線，不僅能滿足遊客的文化體驗需求，也能讓他們更深入地瞭解香港的歷史文化脈絡。

當然，我們不能忘記，香港最珍貴的人文魅力來自於這座城市的人。熱情好客的市民、多元包容的社會氛圍，這些都是香港獨特的軟實力。我們應該鼓勵更多普通市民參與到文化旅遊的發展中來，香港市民其實是最好的文化導覽員，讓他們有機會用自己的故事和經歷向遊客展現最真實、最動人的香港，這可能也是「人文」美麗中，最重要的一篇拼圖。

人文之光，昭示著香港的文化自信。香港要敢於擁抱自己的歷史文脈，善於梳理自身的人文底蘊，以海納百川的胸懷包容多元文化，以開放進取的姿態擁抱世界文明。在人文之光的指引下，香港定能煥發新的活力，續寫下「東方之珠」的不朽傳奇。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章標題為編輯所擬，原題為「讓人文之光照亮香江」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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