蔚你講｜註冊局改革與社工價值觀並無衝突

來稿作者：林素蔚



立法會日前三讀通過社工註冊條例草案，改革社工註冊局，筆者隨即撰文，期望改革後的註冊局能夠做好市民的「守門人」。文中亦反駁了坊間部份反對改革的聲音，未料對方馬上撰文回應，甚至逐點抨擊。可見部分人士對改革確實持有不同聲音，無論是否有理有據，但十分堅定。

不過這並非壞事，正正顯示香港擁有「多聲道」和表達意見的空間，不同意見都可以利用媒體作為平台，各自表達，互動交流。筆者亦期望，改組後的註冊局能夠儘快團結業界，減少分歧。

雖然修例已通過，但面對社會上的一些誤解，作為立法會議員，筆者有責任親力親為，化身「反駁隊」反駁。原本亦想「逐字」回應，但該文章除了不乏事實錯誤，更是充滿謬誤，只需列舉部分便能說明。

修例沒有迫切性？

該「回應」質疑「註冊局改革成功 社工更上一層樓」一文中提到，「如果讓人有國安風險的人進入管理層，就如同埋下一顆定時炸彈」的觀點並未以社工價值觀討論修例的迫切性，而僅僅是為了向政府示好。筆者感覺十分遺憾，關於社工註冊局的「五宗罪」難道是子虛烏有？有關回應讓人無奈之餘，邏輯更是讓人不解。

「回應」又提到「議員說話缺乏證據為本」，原因是議員根本不能找到有危及國安人士成為管理層。只要重讀一下上述句子使能夠理解：何謂「風險」？若註冊局內，已經有人實實在在作出的危害國安行為，這還是一顆「定時」的炸彈嗎？

至於「未從社工價值觀去看修例的迫切性」，難道註冊局的失職與亂象，還不構成本次改革的根本原因？「五宗罪」宗宗都是迫切性。事實上，本次的修例的每一項改動，均未違反有關「價值觀」，況且「回應」中似乎並未正面否定註冊局需要由愛國者組成，卻多次提及人權和平等。難道該作者是要質疑，由沒有國安風險、愛國愛港的人士，任職管理層便會與人權、公義、平等、多元的「價值觀」相違背？如何論證？

至少6名議員是註冊社工

該「回應」又在文中對本人作出「更正」，指現時完善的立法會內，具社工專業身份的議員就只有四位，佔0.044%。看到這裡，真是令人啞言一笑：現時立法會共有89名議員，當中最少有6名註冊社工（林、狄、郭、鄧、陳、陸）及1位社工學生（李），因此，能夠反映意見的議員起碼佔7.86%。至於法案委員會，雖然只有15人，但所有議員均可以列席，表達意見。該作者似乎對擁有註冊社工身份的立法會議員毫不認識，對立法會的運作亦不熟悉。

《基本法》保障權利不變

社會工作者其中一個角色是社會行動組織者。根據《基本法》，修例後的社工註冊條例不影響社會工作者從事組織遊行及示威的權利。而本次修例，旨在改革註冊局，讓註冊局重回正軌，無論是新舊條例，均無與遊行示威相關的字眼，改革又談何製造新「紅線」？相反，更完善的守則才會讓社工在工作時更為清晰。

事實上，筆者過去兩個月收到不少支持改革的意見，社工註冊局改組絕對是符合社會期望，亦有賴於全社會的理解和支持。必須再次強調，由愛國愛港者擔任註冊局管理層，與人權、公義、平等和多元價值觀並不矛盾。筆者期望改組後的註冊局能夠更公開、透明，以更高標準履行職責。同時，註冊局亦要團結業界，減少不必要的分歧，助力社工界別人心回歸。

作者林素蔚是立法會議員（新界東南）、註冊社工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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