香港新方向｜高才通：莫讓「續簽焦慮」阻礙「雙向奔赴」

來稿作者：劉暢



香港特區政府推出的「高端人才通行證計劃」（簡稱「高才通」）自2022年底實施以來，已吸引了大量人才申請。截至2024年6月，該計劃收到逾8.9萬宗申請，近7.1萬宗獲批，平均年齡中位數為35歲。這些數字無疑令人振奮，顯示香港在全球人才競爭中的吸引力。然而，對於這些高才來說，申請獲批並不是終點，而是起點。如何讓真正融入香港，並在這裡安居樂業，是下一步的重大挑戰，隨着首批「高才通」簽證即將到期，續簽問題也成為了不少高才心中的焦慮。

簽證到手，探索起步

對於許多高才來說，簽證到手似乎意味著大功告成，但實際上，這只是與香港建立聯繫的第一步。香港提供了一個難得的選擇機會，但這個機會需要高才們主動去探索和把握。這不僅是為了自己的職業發展，也是為了家人的長遠福祉。香港作為國際金融中心和創新科技樞紐，為各行各業的人才提供了廣闊的發展空間。作為「高才通」獲批者，既然已經選擇香港，就應該去真正深入了解香港這座城市。與其猶豫不決、坐失良機，不如勇敢地跨出第一步，在這片熱土上努力耕耘，用兩年時間去嘗試、去體驗、去評估，看看香港能否從「機會」變成「家」。

續簽不焦慮，安居樂業是關鍵

對於一些高才可能存在的「續簽焦慮」，其實大可不必。這種焦慮往往源於對香港實際情況認知的不足。如果高才們真正願意在這裡工作、生活、創業，並將之視為第二故鄉，在這裡創業或者工作中取得成績，為香港做出貢獻，那麼續簽其實並不是一個難題。而且，那些真正願意在香港扎根、發展事業的人才，往往會發現香港提供的機會可能遠超預期。同時，並非所有高才都會選擇長期留在香港，對於那些在兩年考察後覺得香港並不適合自己的高才，也應該有「好聚好散」的胸懷，不必過分執著於續簽，更不應輕信所謂的「掛靠」服務。

政府角色：引導而非守門

對於政府而言，續簽成功率並不應該成為衡量高才政策成功与否的唯一指標。政府應該關注的是，如何根據即將來臨的續簽情況，不斷優化高才計劃，了解高才在續簽時遇到的實際困難，根據這些反饋作為政策調整的重要參考。同時加強對人才的引導工作，尤其是在香港人才短缺和重點發展的行業，如創新科技等領域，吸引並激發高才們的潛力，促進他們在這些領域做出貢獻。

警惕中介陷阱，守法是基石

對於那些提供「掛靠」、「續簽」服務的中介機構，高才們必須保持警惕，避免因小失大，誤入法網。政府也應該對此保持高度關注，一旦發現有中介機構涉及造假或違規行為，應立即採取行動，嚴厲打擊不法行為，維護政策的公平。

香港的「高才通」計劃不僅僅是一項政策，更是一扇打開新生活的大門。但能否通過這扇門走進來、紮下根，關鍵還在人才自己。香港，不僅是一個追夢的地方，更是一個可以安身立命的家。只要敢於嘗試、勇於擔當，在這片土地上，一定能夠找到屬於自己的位置，書寫精彩人生的篇章。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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