來稿｜香港進一步全面深化改革做到六個堅持

來稿作者：楊華勇



中國共產黨第二十次全國代表大會7月16日在北京人民大會堂開幕，總書記、國家主席習近平發表講話，報告黨的過去五年工作，針對香港部分，習近平主席指，面對香港局勢動盪變化，國家依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

進一步全面深化改革，必須始終做到「六個堅持」：堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念。這「六個堅持」表明，進一步全面深化改革，既是對以往改革經驗的制度化提煉和推廣，又緊扣中國式現代化的主題，對改革重點再設計，實現對改革難點新突破，展現中央對進一步全面深化改革胸有成竹。

以人民為中心的發展思想是中國共產黨百年奮鬥的價值追求。習近平主席明確提出以人民為中心的發展思想，給中國共產黨以方向和指引，給人民以溫暖和力量。以人民為中心，香港迫切需要解決的是住房問題，香港還有20多萬人住在轉身都困難且充滿安全隱患的劏房，這類港式「貧民窟」與周邊鱗次櫛比的摩天大廈構成鮮明的反差。劏房的存在，是社會貧富懸殊的縮影，也是香港作為發達經濟體的恥辱，更埋下社會不安的種子，香港在這方面有著深刻的教訓。中央高度重視香港房屋問題，國家主席習近平在七一香港慶祝回歸二十五周年典禮上發表重要講話，提到「當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些」，他要求特區政府務實有為，不負人民。港澳辦主任夏寶龍為香港解決房屋問題訂出時間表，表示香港要在國家實現第二個百年奮鬥目標、亦即2049年前「告別劏房、籠屋」。香港並不缺少土地，大量閒置「養蚊子」的棕地、農地固然要開發，保育價值不高的郊野公園邊陲地也不應該是「禁區」，加上推進北部都會區，多管齊下，拓土可望迎刃而解。建屋方面，通過簡化程式，可以將整個流程縮短一半，大大增加供應量。

香港堅持守正創新，特區政府強調「以結果為目標」，除了訂立共150個指標，並新增73個新指標；還在幾乎所有施政措施範疇，都列明具體事項和行動目標，充分貫徹做實事、做成事的施政作風。特區政府守正創新，為香港由治及興打好堅實基礎，增強發展動能，令社會各界對香港前景信心更加堅定，更加團結一致。特區政府會繼續聯同社會各界堅持守正創新，守國安、謀發展、拼經濟、惠民生、促和諧，充分發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，善用自身所長，服務國家所需，推進粵港澳大灣區、「一帶一路」等循高品質方向前進。

香港堅持以制度建設為主線，築牢根本制度，完善基本制度，創新重要制度。香港特區政府在 2022 年 12 月公佈《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的香港創新科技（創科）發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，引領香港實現國際創科中心的願景。特區政府從頂層規劃和設計著手制定《藍圖》，循「完善創科生態圈，推進香港『新型工業化』」、「壯大創科人才庫，增強發展動 能」、「推動數字經濟發展，建設智慧香港」和「積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑」四大發展 方向推進。

以法治思維和法治方式處理港澳問題，是中央深入推進全面依法治國，推進國家治理體系和治理能力現代化的重要體現。特區政府堅持依法治港，嚴格按照憲法和基本法辦事。與此同時，中央還創造性地運用法治手段支持兩個特別行政區發展經濟、改善民生、解決發展中的深層次矛盾和問題，支持港澳鞏固提升競爭優勢，從體制機制、平臺建設、互聯互通、交流合作等多方面支援港澳更好融入國家發展大局。

香港堅持系統觀念。堅持人民有所呼、改革有所應，做到改革為了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共用。這是表明改革必須能夠解決老百姓關心的實際問題，讓民眾有獲得感，提振社會信心。香港堅持系統觀念，堅持開放性，凸顯經濟社會發展的多元性、包容性、國際性。將系統觀念貫穿經濟社會發展全過程各領域，配合國家構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，實現立足國內與全面開放相統一。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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