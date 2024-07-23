尚海龍｜機會留給有企業家精神的人

最近有關國際競爭力的世界排名，香港名列前茅排第五，其中國際金融，貿易和投資等尤為突出。另外有個全球人均財富統計，香港名列第三，成年人人均58萬美元。此外，香港高才通和各種人才計劃，申請超過30萬宗，獲批20多萬，人才連帶家屬等到港人數，已經超過25萬，佔香港總人口1/30。



來稿作者：尚海龍



這些都是好消息，但好消息並不等同於好成果。發出去身份證，不等於搶到了人才；企業在港註冊一個「盒子公司」，也不等於香港搶到了企業，如果因此說特首提出的「搶人才，搶企業」功德圓滿了，那真是自欺欺人了。 有錢沒買菜，有菜沒人煮，這頓飯叫成功了嗎？人數要變成人力，企業要落地生產銷售，才能變成生產力GDP增長的紅利，然後有了經濟利潤效益，個人才有稅單紅利，政府才有庫房紅利，社會才有富裕紅利，香港才有國際競爭力紅利。我們現在還只是由治及興的「起步階段」，遠遠輪不上去興高采烈。

目前最熱門的名詞是「新質生產力」，人類最遠古時代的生產力，大概就是石器和耕種，然後奴隸社會中，誰家的奴隸最多，也就最有生產力。現今講的新質生產力，指的是新一波的科技創新「工業革命」，一如過去人類有了電，有了機器，有了電腦和互聯網。而目前（我說的是目前），大家都眼看著人工智能的快速發展。人工智能有多大的發展天地，會對人類有多大影響，誰都不知道。我們有幸趕上了第二、第三、第四代科技革命的快速迭代，沒有人敢預測未來科技發展會如何重塑這個世界。

競爭是殘酷的，使命是嚴峻的。 香港的科技發展起步較晚，但又要趕上國家發展大局的高鐵班車，我們不急起直追，不轉變思維，不彎道超車肯定不行，常態思維不足以令使命必達。所以，我不放過任何機會地大聲疾呼，要尊重和凝聚新質企業家。在特首李家超最近一次來立法會互動答問中，我建議香港要設立「新質企業家日」，以城市之名致敬有創業精神的產業引領者。

新質企業家 = 企業家精神 + 資金 + 人才，是新質生產力的創造者。我們要靠新質企業家來實行「彎道超車」。香港是國際金融中心，金融天然在尋找和助力科技發展，我們理應擁有企業家聚能裂變（synergy）誕生新質企業家的最佳土壤。

香港的本地企業家，把握機會，久經考驗，靈活變通，根基扎實，是時候更上層樓，具有超前眼光，投資科技創新發展。上世紀60、70年代，當年有眼光投資房產的，成就了當今的眾多地產財團，70、80年代內地改革開放，港商到內地投資設廠創業，又成就了大批的實業家。但遺憾香港這個城市錯失了互聯網和移動互聯網時代，如果在互聯網興起的90、00年代，本地企業家都能站到起跑線上，那今天的勢頭更是不可同日而語了。

高才通計劃，帶來了一批內地新質企業家，他們年輕有為，具備科技創新素質，並且已經有了堅實的創科事業基礎，尤其重要的是，他們將為香港帶來新的行業，新的工種，填補了香港本身的科技空白；更加上他們有可觀的資金財力，加盟香港，是為香港平添了一股新質企業家的生力軍； 如今身處相對更為開放自由的香港，對他們更好更快的施展拳腳身手，實在是如虎添翼。

科技創新發展日新月異，當我們熱議電動車的時候，氫能車已經悄悄上場。當國際熱議中美的「第五代空軍戰機」，殲20和F35誰更厲害之際，掛上雙無人機的高超音速第六代戰機已經進入實驗了。 當我們剛剛熟悉了人工智能這個詞，大模型和具身智能已經呼嘯而來，對未來影響將會有多大？是無論怎樣估計都不會過高。 我們可不能一再錯過了。

當前在半導體，晶片製造，新能源等等「人家的科技賽道」上，我們尚且不進則退，要急起直追；科技和創新，可以說是兩回事，創新是要在人工智能、生命科技乃至未知的新天地，去探索和研發。 這需要更大的資金投入，更多的人才腦袋，還有更大的成本損耗。這需要投資者有眼光，有遠見，有智慧，才能抓住機遇。

《經濟學人》以中國高端論文和專利權申請數量遠超美國，認為「中國科技領先」，但是冷靜看看，高端論文和專利權申請，只有十分之一甚至更少，真能投入產業。 所以香港人說「low tech撈嘢，high tech揩嘢」，應該從另一個角度去解說，不是說因此不要投資high tech，而是說明投資high tech需要更大投入，更具眼光和智慧。一旦成功可能改變世界。你可以不做，但無法阻止人家搶著做。

香港的財團企業家，都正在或已經更新換代接班，年輕化有利於企業轉型，不是要守業而是再創業。投資科技創新，本身就大有天地，投資研發固然重要，而投資生產，教育，市場開拓，還有近在眼前的，本身傳統經營範疇的科技華麗轉身，都同樣的充滿機會和價值。 他們應該和外來的新質企業家一樣，大家都將未來寄託在科技創新發展。新到港的新質企業家們相繼到港就位，他們也期待著和香港企業家互補融合，雙劍合璧，產生聚能。我們也將香港經濟發展的未來，託付給我們的新質企業家。

機不可失，時不再來。常說「機會留給有準備的人」，其實同時「機會留給有企業家精神的人」。

作者尚海龍是立法會議員及新質企業家聯合會創始人兼秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。