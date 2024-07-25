楊莉珊｜香港要通過改革實現更好發展，改什麼怎麼改

7月23日，國務院港澳辦主任夏寶龍在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行，對香港各界深入理解和領會三中全會精神提出要求和期望。夏寶龍主任的講話是三中全會閉幕後，首次結合會議精神，對香港發展提出希望；香港特區政府和社會各界要結合三會全會精神，認真學習領會、深入貫徹落實。



來稿作者：楊莉珊



夏主任表示，支援香港用好自身優勢，貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，彙聚國際高端人才，深化粵港澳大灣區合作，並在國家對外開放中更好發揮作用。夏主任鼓勵香港在金融、貿易、旅遊等領域不斷推陳出新、開創新亮點，展示和發揮香港獨有的優勢和魅力，吸引更多資金、企業、人才、旅客彙聚香港。

香港要通過改革實現更好發展，改什麼？怎麼改？三中全會通過的《決定》指出明確方向：香港要鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。

雖然香港被譽為國際金融中心已有一段長時間，而政府、金融監管當局和金融界過去亦有充分合作，發展和鞏固香港的國際金融中心地位，但近年各方面的環境都起了急劇轉變，香港既存在來自新加坡國際金融中心的直接競爭，也存在與上海國際金融中心的錯位競爭，還有來自歐美的壓力，以及國際形勢不確定性帶來的風險。香港的國際金融中心地位出現轉變有三個因素：第一個轉變是資訊科技革命性的發展令國際金融中心裏「中心」兩個字的意義有所改變，亦令金融風險增加及性質改變，帶來新的風險管理的需要；第二個轉變是全球化的大趨勢，令各地的金融市場國際化；第三個轉變是中國內地在持續改革開放下，國際金融需求日增的大趨勢。作為中國境內現時唯一的國際金融中心，香港是有需要作出特別的安排，加以推動和配合內地金融改革開放，利用香港作為試點，在有效的風險管理下，為國內提供各種嶄新的金融服務，最終是要把內地的國際金融業務集中在香港。

在香港打造國際高端人才聚集高地方面，所謂「人才集聚高地」是指與國家其他地區相比，香港要做得更突出，成吸引海外人才首選之地，且吸引人才之餘亦要增值、培養人才。現行的搶人才措施固然是吸引人才的一部份，但人才體系並不止步於搶人才，香港自身環境亦要良好，發展、增值、進一步培養人才都很重要。香港打造國際高端人才集聚高地，要從根本上提升香港對海內外人才的吸引力，特區政府還需更深入挖掘人才在港工作、居住所面臨的實際問題，從居住條件、發展規劃、勞工保障等多個層面入手，切實提升人才來港、留港的誘因。

在打造國際高端人才聚集高地方面，粵港澳大灣區還必須有突破性的思維和措施，聚焦破解大灣區內存在的體制機制障礙，發揮各自優勢，從而達致大灣區以至粵港兩地人流、 物流、資金流和資訊流的無縫連通，把粵港合作提升到新的台階。

夏主任提出香港要「通過改革實現更好發展」，又指香港政府和各界要「把握機遇，銳意改革，主動作為」。特區政府和社會各界要識變、應變、求變，以紮紮實實的行動深入領會、貫徹落實三中全會精神，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為以中國式現代化全面推進強國建設作出新的更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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