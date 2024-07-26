來稿｜改革上網電價計劃　跟上國家新能源發展步伐

來稿作者：袁順圍



三中全會通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，當中提到電力體制改革，提倡優化居民電價制度，並加快規劃新能源體系及發展綠色低碳產業。內地近年積極發展綠電（Green energy），現時多項數據已達世界第一，反觀香港在這方面進展緩慢，上網電價計劃推出6年，總發電量仍不足10萬戶家庭一年的用量，而計劃限制亦多，有效期只到2033年底，沒有為超過1兆瓦（MW）的大型項目定出電價，導致本港綠色能源發展規模難以全面擴大，特區政府要實現2050年碳中和的目標難度也大增。

全球近年也在大力發展綠電，內地早年已建成單機容量世界最大的白鶴灘水電站，太陽能電池全球專利申請量亦超過12.6萬件，排世界第一。全國各地現已設置了217吉瓦（GW）的太陽能發電（即21.7萬兆瓦），按年增加55%，地點從內蒙沙漠到中國西南部山區，以及全國各地建築物屋頂。香港地方細，所產生的綠電，主要來自太陽能發電，規模當然不能與內地相比，但筆者認為，作為國際大城市，步伐跟上國家發展及全球趨勢應是最基本要求。

現時本港有兩種形式鼓勵多用綠電，企業或個人可安裝太陽能板發電，透過2018年推出的上網電價計劃賣予中電或港燈，另一種形式是國際社會近年興起的所謂「綠證」交易（中電稱為「可再生能源證書」），企業以認購可再生能源電量的方式，減少業務上的碳排放。前者較為人熟悉，普通市民以至大企業也可參與，亦相對簡單，即是只要安裝太陽能板發電，再賣給兩電便可。

筆者相信，上網電價計劃理論上越普及、系統發電容量越大越好，但事實卻非如此。截至今年3月底，上網電價計劃獲審批的總發電容量僅為387兆瓦，只相等於95,500戶家庭一年的用電量。計劃為人詬病的主要有兩點，第一，超過1兆瓦的大型發電系統，兩電沒有一個定價，只稱「安排按個別情況考慮」，這局限了計劃的規模，亦變相不鼓勵參加者大規模生產綠電。第二，計劃列明2033年以後，參加者的發電系統所產生的電力，兩電不會購入，即意味計劃9年後會完結。眾所周知，太陽能發電系統的投資成本相當高，大型系統尤甚，若安裝不足10年後便無法將電力賣予兩電，甚至可能要拆除，必然會令有意參加者卻步。

為了令上網電價計劃不再局限在中小型規模，筆者建議，政府應先延長計劃的時效，發出明確訊息，讓個人以至大型企業也放心全力投入參與。同時，當局亦應以創新思維鼓勵大型太陽能發電系統的發展，政策上必須靈活變通，不應採用一般項目的處理手法，並彈性處理各項系統要求，務求促進商界踴躍利用閒置地方發展大型太陽能系統。另外，政府亦可成立專責小組處理所有提升綠電生產量的項目，協調環保署、地政署等部門，以加快整個流程，令計劃的總發量大幅提升。

有能源集團主席預計，2035年太陽能發電只會佔全港發電燃料組合約1%至2%，但政府期望在2035年或之前，把可再生能源在發電燃料組合中所佔比例，提升到7.5%至10%，往後在2050年前進一步提升到15%，並實現碳中和。筆者認為，如要達到這目標，政府必須全方位建設可再生能源發電基礎設施，同時要有更多措施鼓勵多用綠電，故改革上網電價計劃事在必行，否則不單本港碳中和目標泡湯，更隨時可能影響國家2030年前碳達峰及2060年前碳中和的「雙碳」目標。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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