楊莉珊｜江旻憓和張家朗展現「香港精神」絕對是「香港之光」

三年前東京奧運，香港奪1金2銀3銅。今年巴黎奧運，江旻憓和張家朗再締造歷史，在奧運場上向世界展示香港運動員的實力，勇奪金牌，令香港巿民引以為榮。不論是江旻憓的決賽戰，還是張家朗的八強戰，都不是容易的比賽，但江旻憓和張家朗仍能頂住巨大壓力，即便陷入絕境也沒有喪失鬥志，反而越戰越勇，最終成功獲勝，所表現出的，正是香港一直引以為傲的「香港精神」。



來稿作者：楊莉珊



「重劍一姐」江旻憓在2024巴黎奧運女子重劍個人賽中，由落後1：7打成12：12，最後在加時「決一劍」時反勝法國隊劍手瑪露，首度勇奪金牌，為港隊摘下今屆首面獎牌兼第一金，為香港史上第三面的奧運金牌！行政長官李家超祝賀江旻憓奪金，形容她展示無比毅力及決心，感到很感動和受鼓舞，「佢的確令我地好驕傲，旻憓，你完美打出不會放棄嘅香港精神，你打得好好睇，我同香港市民睇到你心意，多謝你心意」，並祝願香港運動員在巴黎奧運獲佳續。

張家朗近年表現優異，於杭州第19屆亞洲運動會男子花劍個人賽奪得金牌，更於2020年東京奧運會奪得男子花劍個人賽金牌。李家超表示：「張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。」縱觀奧運會歷史，只有兩人成功衛冕男子花劍個人賽金牌，分別是1912、1920年的意大利劍手拿尼（Nedo Nali），以及1952、1956年的法國劍手多迪奧拿（Chistian d'Oriola）。經此一役，張家朗成為歷史第三人成功衛冕奧運男子花劍個人金牌，也是香港第一人成功衛冕奧運冠軍。

今季整季穩坐世界第一的江旻憓，在巴黎大皇宮內迅速進入狀態，多輪拼殺後闖入決賽。江旻憓決賽的對手瑪露比頓坐擁主場之利，更有法國總統馬克龍現場助陣。瑪露比頓在全場歡呼下迅速入局，一度以7∶1大比分領先，但江旻憓在逆境中迸發出強烈的求勝慾望，不斷主動進攻，連續搶分，雙方打成12∶12。最終江旻憓在「決一劍」環節一劍取勝，13∶12勝出，勇奪港隊今屆奧運首面金牌，寫下香港劍擊歷史。

無獨有偶的是，張家朗在八強曾落後9：14，一口氣連取6分，以15：14大逆轉晉級。江旻憓在決賽曾經落後1：7，其後展開大反擊，結果「決一劍」奠勝，登上奧運頒獎台的最高一級。李家超表示，張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。

陳國基在其社交平台稱，不足一小時，港隊在巴黎奧運再次報捷，可喜可賀。港隊「劍神」張家朗在男子花劍個人賽過關斬將，繼東京奧運後勇奪金牌，成功衛冕，成為港隊首位連續兩屆奧運奪金的健兒，這亦是港隊首次在同屆奧運取得多過一面金牌，為香港劍擊界以至整個體壇寫下光輝一頁。陳國基指出，張家朗由32強起一直表現神勇，攻守兼備，在力量、步法、速度和技巧各方面均盡顯「劍神」水準和風範。他再度在奧運摘金，絕對實至名歸，絕對是「香港之光」。他讚揚張家朗憑著非凡實力和頑強鬥志，在過去多個國際賽事屢創佳績，令人鼓舞；今次在巴黎奧運再下一城，充分展現中國香港運動員的大將之風和香港精神，著實令全城引以為豪，為他熱烈歡呼喝彩。

江旻憓和張家朗的奪冠，對於香港社會而言，不只是兩枚金牌，更重要的是所代表的港人積極向上，永不放棄的香港精神。江旻憓和張家朗帶給香港的啟示，就是社會要弘揚運動員堅毅不屈，在逆境反敗為勝的決心及精神。縱觀香港發展歷程，在每個經濟發展週期，香港人總能在危機和變局中抓住機遇、開創新局面，創造一個又一個發展奇跡。香港正值經濟復蘇的拼搏期，社會上下必須要團結一致，並且有敢拼善贏的決心，只要勇於改革，集中火力鞏固提升香港國際金融、航運及貿易中心地位，以及積極融入國家發展大局，定能迎難而上，再創輝煌。

回歸之前的獅子山精神，其背景來自電視連續劇《獅子山下》 ，象徵一種刻苦耐勞、勤奮拚搏、開拓進取、靈活應變、自強不息的精神。自上世紀70年代香港經濟起飛以來，這種獅子山精神在艱苦的環境下，平民大眾積極向上、努力打拼、互相幫助、同舟共濟、理想一起去追，為了建設繁榮富強的香港。

江旻憓、張家朗，以及一眾全力以赴在賽場上爭勝的港隊運動員，不只向世界證明香港運動員在國際舞臺上也能有一席之地，更展現出只要堅持永不放棄的香港精神，最終一定能得到回報。 這對於香港社會、對於全香港市民，都是莫大的鼓舞，更一再證明香港這顆東方之珠，至今仍然璀璨，而且未來必將綻放出更大光芒。江旻憓和張家朗及一眾全力以赴在賽場上爭勝的港隊運動員，揚威國際，已經讓世界再次看到這個城市的頑強和韌勁，看到未來的無限可能！

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。