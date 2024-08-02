地球之友｜電動私家車在綠色運輸的作用

來稿作者：洪藹誠



香港在經歷了空氣質素最好的兩年後，隨著新冠疫情限行措施結束，空氣污染經已「復常」，當中以旺角和深水埗等人流密集地區的情況更為嚴重。眾所周知，空氣污染會導致多種心血管和呼吸系統疾病，並與過早死亡有密切關係。

為推廣綠色運輸和提升空氣質素，政府一直在積極推動電動私家車的普及。而這些舉措看來取得了正面的成果，新登記的電動私家車數量從2019年的13,000 輛，激增至2023年的73,000輛。但這樣真的是可持續運輸的終極答案嗎？

電動車能有效將尾氣污染轉移到發電廠，但我們往往忽視了來自輪胎的污染。當橡膠與路面接觸時，細小的塑膠顆粒會因輪胎磨損而在空氣中飄散。電動車具有瞬間加速的能力，車身亦因配備電池而較重，令輪胎磨損得更快。此外，運動型多用途車和小型貨車帶來的空間感和安全感，使愈來愈多用家選擇更大、更重的車輛。輪胎粉塵不僅造成細顆粒物和懸浮粒子污染，更是微塑膠進入環境的主要來源之一。

轉用電動汽車也不會消除與汽車生產相關的環境成本。在早前的文章中，我們探討了製造電動車電池的關鍵礦物（如鈷和鎳）的需求增長，如何加劇環境破壞並對當地社區產生不利影響。在香港電動車市場佔據主導地位的特斯拉，亦因其加州車廠造成的空氣污染問題在美國面臨訴訟，而其位於德國柏林的超級工廠也被指控傾倒大量廢水，污染當地飲用水。

最重要的是，電動私家車佔用相同的道路空間，因此同樣會導致交通擠塞的問題。若駕駛者的駕駛行為不良，如違規停車、不打信號燈、濫用響號等，綠色車輛依然會對道路體驗和安全性帶來影響。要在香港實踐可持續交通的願景，我們需要減少對私家車的依賴，同時加強公共交通，提高步行和騎單車等輕便交通模式的安全性和便利性。沙田沙角街與逸泰街交界路口的「對角行人過路處」試點，是個值得推廣的方向。巴黎政府已開始在市中心為行人和騎單車者開闢道路，同時不鼓勵市民駕車。

新冠疫情的封鎖措施，向大眾展現了在限制汽車使用的情況下改善城市空氣質素的潛力。話雖如此，電動車確實有助於減低污染，且比傳統汽車更節能，電動化交通工具對於提升空氣質素十分關鍵。然而，若我們要建立一個以人為本且可持續發展的宜居城市，減少對私家車的依賴同樣重要。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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