地球之友｜反思GDP與經濟增長

來稿作者：洪藹誠



經濟增長有助克服全球貧困，提升生活水平。對於許多政府、經濟學家和政策制定者來說，最大化國內生產總值（GDP），這個用來衡量經濟產出的指標，已成為政策規劃的全部和最終目標，與社會繁榮和成功劃上等號。

然而，此等經濟進步卻換來沈重代價，如環境退化和對地球有限資源需求的不斷增加。自1970年以來，資源開採量增加了350%，預計到2060年還將有60%的增長。資源開採也導致60%的氣候變化和土地利用變化影響、40%的空氣污染、超過90%的全球水資源壓力，以及超過90%的陸地生物多樣性喪失。

在全人類熱衷追求GDP高速增長的氛圍下，可持續性一直處於次要地位。然而，GDP從來並非用來評估生活福祉的工具，有人認為我們需要一種更好的方法來衡量成功與否。

舉個例子，「快樂星球指數」（Happy Planet Index）提議衡量對人類更重要的事物，即健康和幸福，並根據其碳足跡的大小進行修正。今年5月最新發佈的報告亦持有相同觀點，強調單純追求GDP增長並不能轉化為相應的福祉。富裕的經濟體往往具有較大的人均碳足跡，但超過每人10至15噸的碳足跡，已經沒有帶來更大的幸福感。報告還顯示，除了一個地區外，收入最高的十分位數的人在福祉方面的得分，都比第九分位數的人為低。這表明他們因過度消費而產生的龐大碳足跡，已完全抵消了福祉的些微增長。

1934年，俄裔美籍經濟學家西蒙庫茲涅茨 （Simon Kuznet） 提出GDP這個概念時曾提醒，GDP在衡量繁榮程度方面存在局限性。它沒有對經濟活動造成的潛在環境損害（如氣候變化、污染）進行調整，也未能準確反映無形資產的價值，如優質教育和生態系統服務。可是，時至90年後的今天，GDP仍或多或少被視為衡量成功的唯一指標。它在政治決策和政策制定中的主導地位，造成了一種對立矛盾的社會現象，在鼓勵個人實踐綠色行為的同時，又助長了更多消費。

經濟學家認為，在資源有限的地球上，實現無限的經濟增長理論上是可行的，但目前沒有證據表明，經濟增長與環境壓力脫鉤的規模，足以避免一連串的地球危機，如氣候變化、空氣污染和生物多樣性喪失。雖然GDP今後仍會是個重要的指標，但若我們希望在不犧牲未來的情況下實現社會繁榮，便不能僅僅依靠GDP來衡量成功與否。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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