楊莉珊｜特首李家超率團訪東盟三國拓商機

行政長官李家超率領特區代表團7月28日抵達老撾首都萬象，展開訪問三個東南亞國家聯盟成員國老撾、柬埔寨和越南的行程。



來稿作者：楊莉珊



李家超7月28日下午抵達老撾首都萬象，李家超介紹香港的優勢和發展機遇，開拓兩地間更多合作空間和促進人文交流。香港致力加強與老撾的夥伴關係，協助老撾不同行業的中小企業提升競爭力、物色合作夥伴及拓展新市場，以支持他們的業務發展。其中包括銀行、數字金融、物流及電子商貿等領域，相信兩地在經貿合作方面將有良好前景。香港和老撾兩地在經貿合作方面有著良好前景，特區政府會繼續推動兩地開拓更多合作空間和促進人文交流，在老撾以至東盟各國介紹香港的優勢和發展機遇，說好香港故事。

李家超7月31日從老撾轉抵柬埔寨首都金邊，展開兩日的訪問行程。李家超先後與柬埔寨首相及副首相會面，探討官、商、民的合作發展潛力。李家超表示，兩地將簽署合共13份協議及合作備忘錄，涵蓋不同領域，包括貿易、投資、增加兩地航線及航班等。李家超在出席當地商界晚宴上致辭，強調「現時是深化香港與柬埔寨合作的絕佳機會」，表示香港致力於與柬埔寨攜手合作，利用各自經濟的獨特優勢、共同繁榮。中國現時是柬埔寨最大的貿易夥伴，在這個基礎下，香港一定會成為柬埔寨主要的貿易夥伴。柬埔寨憑借其強勁的經濟增長，正成為地區經濟的重要參與者，將成為包括來自香港的投資者在內的全球投資者具吸引力的投資地。

值此李家超於7月31日至8月2日對越南進行訪問之際，李家超此次訪問越南有許多重要目標，一是促進雙邊經貿合作，特別是越南是香港全球第七大交易夥伴。二是探索越南的投資機會，並介紹香港作為越南企業進入中國及國際市場的門戶。此外，雙方還將探討加強金融、科技、創新、文化交流、教育等潛在領域的聯繫，並簽署多個領域的重要合作協定。

李家超助推香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，成績顯著。香港若成功加入RCEP，可進一步鞏固其作為國際貿易中心的地位，香港貨物、企業和服務業也可受惠於RCEP下的一系列措施，有助於企業降低貿易成本並增強競爭力。中央政府對於香港加入RCEP一直是支持態度，其它RCEP成員也先後表達過贊同，應該說成功加入的概率很大。

李家超表示，百年未有之大變局加速演進，國家的發展進入戰略機遇和風險挑戰並存的關鍵時期，香港應牢牢把握國家新一輪全面深化改革所帶來的重大機遇，繼續發揮好香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，更好融入國家發展大局。李家超用行動踐行三中全會精神，繼續發揮香港在國家進一步擴大對外開放的重要作用，鞏固香港的超級聨絡人地位。

在香港打造國際高端人才聚集高地方面，李家超領導特區政府正在打造國際創新科技中心。香港的「一國兩制」優勢、普通法制度、中西文化交流特徵、與國際規則和國際習俗的聯通、低稅簡稅制度、免簽政策等都是吸引國際人才的優勢。

在深化粵港澳大灣區合作方面，李家超領導特區政府鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動專業服務和創新及科技事業發展，建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。

李家超充分發揮香港市場化、法治化、國際化的獨特優勢，讓成功繼續做好超級聯繫人、超級增值人，助力推進中國式現代化新征程。李家超深入把握中國式現代化的發展機遇，把融入國家展大局落到實處，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，利用香港所長，服務國家所需，努力建設「八大中心」，為全面建成現代化國家作出更大擔當，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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